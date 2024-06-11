TV SHOWS

Esta madre recorrió Chile a pie para salvar la vida de su hijo que sufre una grave enfermedad. Tú también puedes ayudarlo

Tomás, el pequeño hijo de Camila Gómez de solo5 años de edad padece de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa neuromuscular, que va debilitando los músculos paulatinamente incluyendo los más importantes como son los músculos respiratorios y del corazón, lo que lleva a una muerte prematura.

Camila Gómez, una madre chilena recorrió todo su país a pie para despertar solidaridad sobre la grave enfermedad que padece su hijo, ya que el tratamiento médico que podría salvarlo tiene un costo tan alto que es imposible de pagar para esta familia.

Su hijo Tomás, de solo 5 años de edad, es un niño alegre y muy comunicativo, quien en marzo del año pasado fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne que según explica Camila “es una enfermedad degenerativa neuromuscular, que va debilitando los músculos paulatinamente incluyendo los más importantes como son los músculos respiratorios y del corazón, lo que lleva a una muerte prematura”.

Tomás, el hijo de Camila Gómez de solo 5 años de edad, es un niño alegre y muy comunicativo que espera una cura para la enfermedad que padece y que podría acabar con su vida.

En Chile no existe tratamiento alguno para detener esta enfermedad, pero en otros países como Estados Unidos incluso ya aprobaron un tratamiento genético que detiene su avance.

Con la foto de su hijo en el pecho y un ritmo de marcha enérgico, Camila recorrió 750 millas a pie, por una causa que considera la más importante de su vida: salvar la vida de su pequeño. Comenzó su viaje en su Ancud natal, en la isla grande de Chile, con el propósito de llegar hasta el palacio presidencial en Santiago de Chile, un viaje que caminando a paso forzado dura más de un mes.

Tras su maratónica campaña, esta madre logró obtener un cupo en un hospital de Arkansas para que su hijo puedas ser atendido, pero ahora necesita apoyo para financiar el viaje y los gastos para este tratamiento, que alcanza los $4,000,000, a lo que hay que sumar los pasajes y los gastos de estadía de la madre y el niño.

Si usted desea ayudar, llame para información a nuestra línea de ayuda al 305-471-4219 o visítenos en impacto.com. También pueden seguir a Camila a través de Instagram en @tomascontraduchenne” y en su página web ayudatomas.com.

PI Ayuda De ImpactoNiñoNiñosEnfermedadesEnfermedades rarasEnfermedades CongénitasHospitalesDineroChileArkansasArkansasChileEstados UnidosMadreSolidaridad

