PI Ayuda De Impacto

Las pandillas les arrebataron a su hija, robaron el ganado y se comieron las gallinas: ahora luchan por salir adelante

La familia cuenta que, tras el régimen de excepción decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que mantiene a no menos de 75,000 pandilleros tras las rejas, la situación en la temida zona conocida como La Campanera, donde ellos viven, se ha tranquilizado un poco.

Por:
Univision
Los miembros que quedaron vivos ahora luchan para sobrevivir a pesar de que los embarga el luto de haber perdido a Mónica Yessenia Granados, una joven de 18 años que estaba a punto de graduarse del bachillerato que cursaba en el Instituto Nacional Francisco Menendez. <br>
Imagen Primer Impacto

A la familia Granados le han llovido las tragedias. Las pandillas en El Salvador se han ensañado con ellos: se llevaron a una de sus hijas, le dispararon al padre en la cabeza, se robaron su ganado y se comieron sus gallinas.

Los miembros que quedaron vivos ahora luchan para sobrevivir a pesar de que los embarga el luto de la desaparición de Mónica Yessenia Granados, una joven de 18 años que estaba a punto de graduarse del bachillerato que cursaba en el Instituto Nacional Francisco Menendez.

“El no saber es bien difícil. Estar pensando a dónde la dejaron, cómo la habrán matado. La zozobra de eso pues no saber hasta la fecha no sé nada todavía”, cuenta Claribel Ramírez, madre de la mujer desaparecida.

Víctor Granados, padre de Mónica, está vivo de milagro. Tiempo atrás los pandilleros lo llevaron a un lugar solitario y oscuro, lo pusieron de rodillas y le dispararon en la cabeza, no se percataron que la bala no dio en el blanco, pero lo dejo sin poder caminar de manera normal.

Enfermo y en quiebra tuvo que vender lo poco que le quedaba y despedir a su otra hija antes que la tragedia se repitiera.

Otro caso de Ayuda de Impacto: 👉 Se gana la vida cortando caña pero quiere emprender un negocio para alimentar a sus hijas

“Mi hija, ella se fue para Estados Unidos huyendo de aquí. El otro (hijo) por ahí anda. Es un varón que trabaja aquí, es el único que me queda”, cuenta Víctor.

La familia cuenta que, tras el régimen de excepción, decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que mantiene a no menos de 75,000 pandilleros capturados, la situación en la temida zona conocida como La Campanera, donde ellos viven, se ha tranquilizado un poco.

Sin embargo, aún carecen de oportunidades luego de que las pandillas causaron tanto daño a la familia. Víctor dice que nunca recibieron ayuda y que nadie se interesó por sus derechos humanos.

Por eso, ahora la familia hace un llamado a quien desee ayudarlos con alguna aportación económica para poder reiniciar con su vida.

Quienes deseen donar para su causa pueden comunicarse con Claribel Ramírez en El Salvador, su número es: 011 503 6300 1219.

