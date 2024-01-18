TV SHOWS
PI Ayuda De Impacto

Se gana la vida cortando caña pero quiere emprender un negocio para alimentar a sus hijas

La mujer de 21 años trata de contribuir a los gastos de la casa y de la alimentación de sus hijas con los seis dólares al día que gana cortando caña, pero el dinero no es suficiente.

Univision
Damaris Huezo siente que se quedó sola en el mundo. Su madre biológica la abandonó cuando tenía unas horas de nacida, y su madre adoptiva falleció. Sin familiares cercanos ni amigos que la ayuden, ella lucha cada día para darle de comer a sus hijas.

“Yo siento que sin ella no soy nada”, cuenta Damaris, la mujer que quedó en la calle luego de que su madre adoptiva, Santos González falleciera recientemente. “Porque ella era la única persona que estaba para mí”, agrega.

Y es que Santos González fue la partera que trajo a Damaris a este mundo. Y luego de que su madre biológica la rechazara y la abandonara, Santos se hizo cargo de la pequeña recién nacida, que ahora tiene 21 años y es madre de tres niñas.

Damaris no habla sobre el padre de sus hijas, quien al parecer se fue indocumentado a Estados Unidos y quizá ya no vuelva.

Por eso ella no pierde su tiempo y cada madrugada parte hacia el campo a trabajar. Desde las 4:30 de la mañana ya se encuentra en los campos de caña, cortando las varas, labor que requiere de mucha fuerza y mucha destreza.

Otro caso de Ayuda de Impacto 👉: Adolescente migrante que perdió las piernas al caer de 'La Bestia" pide ayuda para comprar prótesis nuevas

“No me queda de otra que trabajar la tierra”, dice Damaris quien actualmente vive en casa de una “hermana”. Marisol Gonzáles es otra mujer que fue adoptada por Santos, ella le dio refugio en su casa, para que Damaris y sus tres hijas no durmieran en la calle.

“Yo le ofrecí mi ayuda y ella no la despreció, así es como yo la tengo aquí, aunque sea humildemente”, cuenta Marisol.

La mujer de 21 años trata de contribuir a los gastos de la casa y de la alimentación de sus hijas con los seis dólares al día que gana cortando caña, pero el dinero no es suficiente.

“Ahí vamos con lo poquito que se gana, ahí vamos saliendo adelante con la ayuda de Dios”, dice.

Damaris no piensa depender toda la vida de su “hermana”, por lo que busca ayuda para solicitar un préstamo y poder emprender un negocio. Le gustaría poner una tienda o un puesto de tortas en El Salvador.

Si usted desea apoyar a que Damaris logre su objetivo de emprender un negocio puede contactarla directamente para hacerle llegar una aportación económica.

Estos son los números donde puede ponerse en contacto para hacer llegar su ayuda de impacto:
(305) 471-4219 o vía WhatsApp en El Salvador a su número 011-503-6201-7373.

Video Ayuda de Impacto: 'El hombre abeja' busca construir un apiario
