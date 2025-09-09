De pop a corridos tumbados: Belinda conquista Premios Juventud 2025 con dos nominaciones

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

Premios Juventud 2025 cuenta con una lista de 231 nominados y una de las cantantes que no podía faltar es Belinda, quien se distingue no solo por su hermosa voz y trayectoria actoral, también por sus composiciones musicales.

Belinda tiene dos nominaciones en Premios Juventud 2025

La artista inició su carrera como actriz infantil en el año 2000, con la telenovela Amigos x Siempre. Tras ganarse el cariño del público, debutó como intérprete musical, lo que la llevó a alcanzar mayor fama.

Temas como 'Ángel', 'Bella Traición' y 'Vivir' se convirtieron en éxitos que trascendieron fronteras y llegaron a distintos países de habla hispana.

Belinda tiene dos nominaciones en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



Aunque durante muchos años fue reconocida principalmente como artista pop, Belinda ha incursionado en otros géneros como la cumbia y el reguetón, demostrando así su versatilidad.

En 2024, la intérprete exploró los sonidos de los corridos tumbados, lo que le valió dos nominaciones en Premios Juventud 2025: una en la categoría La Mezcla Perfecta por el tema 'La Cuadrada' (junto a Tito Double P) y otra en Mejor Fusión Música Mexicana por la canción '300 Noches', en la que comparte créditos con Natanael Cano.

Además de Belinda, otros artistas nominados a La Mezcla Perfecta en Premios Juventud 2025

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Belinda y otros artistas nominados a Mejor Fusión Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La cita para la fiesta más hot del año es el próximo 25 de septiembre e iniciará a las 7P/6C con el programa especial Noche de Estrellas, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.

¿Dónde ver en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se transmitirá en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También puedes disfrutar el minuto a minuto en el liveblog de Premios Juventud, las redes sociales de la fiesta más hot del año y la página de Univision.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año tendrá como presentadoras a tres bellezas latinas: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara serán los host encargados de mostrar todo lo que ocurre en la alfombra azul de Premios Juventud 2025.

Ellos entrevistarán a las celebridades invitadas y analizarán los looks más icónicos de la noche, combinando moda y entretenimiento.

¿Cómo puedo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año, que se realizará por primera vez en Panamá, tiene a la venta de boletos para el público en general, permitiendo que cualquier persona pueda asistir y vivir esta experiencia de cerca.