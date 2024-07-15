Premios Juventud 2024: Carlos Eduardo Espina está nominado a Creator Que Me Inspira

Esta edición 21 de Premios Juventud , por primera vez se le dará protagonismo a los ‘Creators’ de contenido en las redes sociales y lo hace con cuatro categorías: Creator con Causa, Creator del Año, Creator Que Me Inspira y Mejor LOL. Dentro de la categoría Creator Que Me Inspira se encuentra nominado Carlos Eduardo Espina, gracias a su contenido y profundo impacto que deja en sus seguidores.

PUBLICIDAD

Este joven uruguayo a sus 25 años es un activista, licenciado en Ciencias Políticas y aspirante a abogado radicado en Las Vegas, Nevada, que trabaja para ayudar a la comunidad inmigrante a través de publicaciones en las redes sociales. Desde niño ha destacado por su labor altruista y ha formado varias fundaciones.

¿Por qué Carlos Eduardo Espina esta nominado a Premios Juventud 2024?



Carlos Eduardo Espina se ha caracteriza por su lucha por un mundo donde la igualdad y libertad existan y donde la gente con menos recursos también tenga la oportunidad de triunfar y desarrollar su máximo potencial libres de opresión social.

En sus publicaciones de Instagram y TikTok, esta última plataforma donde tiene más de 9 millones de seguidores, el joven ayuda a muchas personas en situaciones de necesidad y comparte las historias, muchas de ellas conmovedoras. Por ejemplo, en el caso del paso del Huracán Beryl en Houston, regaló generadores de electricidad a varias familias de Houston que tenían días sin luz y ha hecho enérgicos llamados a las autoridades a que lleven ayuda a los más afectados.

Apoya con dinero a causas de los inmigrantes y apenas en junio pasado fue invitado a la Casa Blanca con el presidente Joe Biden para atestiguar el anuncio de dos políticas a favor de los inmigrantes indocumentados. Una para facilitar la legalización de miles de ellos.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes están nominados a Creator Que Me Inspira?



La fiesta más hot del verano este año cuenta con 31 categorías y 153 artistas nominados en total . En esta ocasión las figuras más nominadas fueron Carin León, Maluma y Peso Pluma, cada uno con siete nominaciones, seguidos por Karol G y Shakira con seis candidaturas.

PUBLICIDAD

En la categoría Creator Que Me Inspira además de Carlos Eduardo Espina están nominados Daniel Habif, Nilda Chiaraviglio, Sofía Bella y Vanessa Amaro. El público fue el responsable de elegir al ganador con su voto y muy pronto conoceremos su nombre.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde son los premios, alfombra roja y a qué hora?



La fiesta más hot del verano se realizará, por tercer año consecutivo, en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, el jueves 25 de julio. El lema del 2024 es ‘Atrévete a Más’ y el público que quiera asistir podría hacerlo comprando sus boletos AQUÍ.

La transmisión en vivo podrá verse por Univision a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas , donde podrás ver la llegada de todos los invitados y nominados. Una hora más tarde iniciará la celebración conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin.

En breve se dará a conocer la lista de artistas confirmados, mientras tanto ya sabemos quiénes serán las celebridades que recibirán el reconocimiento ‘Agente de Cambio’, entre los que se encuentran Los Tigres del Norte.

Natti Natasha, Prince Royce, Reik y más artistas que cantarán en Premios Juventud 2024



La fiesta más hot del verano celebra su mayoría de edad este año y por lo mismo sus invitados serán de primer nivel, con los mejores performances y ganas de hacer un gran ambiente.

PUBLICIDAD

Prepárate para un desfile con los artistas más importantes del momento, por ahora te adelantamos que podrás ver la actuación del grupo mexicano Camila, la argentina Emilia, quien además de cantar sola nos presentará un número junto a Los Ángeles Azules y su cumbia contagiosa.

Otros números imperdibles son el que preparan Prince, Darrel y DJ Adoni con su tema 'El Reemplazo', así como Lunay, Wisin, Luar de la L, entre otros.

La espectacular Natti Natasha subirá a nuestro escenario para interpretar su tema 'Quiéreme Menos', los chicos de Reik presentarán algo de su nueva producción 'Panorama', mientras que Mau y Ricky también harán lo propio. Espera más noticias porque pronto se anunciarán a más artistas que se sumarán a esta lista de artistas confirmados .

Nos vemos el jueves 25 de julio en la transmisión completa en vivo que tendrá Univision de la fiesta más hot del verano desde Puerto Rico. La cita es a partir de las 7P/6C.