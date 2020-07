Esta fue la reacción de Camilo al enterarse que lo habían nominado a Premios Juventud en la categoría 'De pelos'

“Es muy difícil hablar de ella sin hablar de manera poética porque ella no cabe sino allí: en la poesía y en la metáfora”, dice enamorado. “Es la persona que no solamente me mantiene anclado y conectado a la parte más importante de mi vida (que es el despertar de mi espíritu), sino que es la persona más colorida que conozco en el mundo. Estar al lado de ella es como ver los colores que a veces se le pierden a uno”.

Es que el creador de temas como ‘Tutu’ y ‘No te vayas’, mantiene un filtro muy poderoso para que no le afecten esos instantes en los que el viento no sopla a su favor: “siempre he tratado de pasarlo todo a través del amor. Esa es la frase que me repito todo el tiempo: lo feo, lo fuerte, lo duro, todo hay que pasarlo a través del amor”.