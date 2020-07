Natanael Cano asegura que Bad Bunny le "cambió la vida" y ahora comparte con él una de sus tres nominaciones a PJ

Este ha sido el verano más “loco” en la vida de Natanael Cano, el joven cantante y compositor mexicano que, a los 19 años, ya es una de las sensaciones de la música urbana. Tras recibir tres nominaciones a Premios Juventud 2020, Nielsen acaba de informar que es uno de los tres artistas más escuchados del año (superado solo por Bad Bunny y Ozuna, y colocándose a la vanguardia de J Balvin). Quizás, arropado de todos esos logros, la noticia de que dio positivo al COVID19 no lo intimidó.

“Todos en casa dimos positivo”, dice con tranquilidad el cantante que ahora vive en California, uno de los estados más afectados por esta pandemia. “Como todos somos jóvenes al principio no lo tomamos muy en serio; yo pensé que por mi edad no me iba a dar, pero me contagié; ahora aprendí la lección y ando con la mascarilla a todos lados”.

Natanael confiesa que, cuando contrajo el coronavirus, prácticamente no tuvo síntomas por lo que no sufrió casi nada. No obstante, para él lo más duro ha sido lidiar con el confinamiento: “soy joven y tengo muchas ganas de salir. A esta edad no parece lógico tener que vivir encerrados, así es que, como a todos los demás, me pega duro que esté pasando todo esto. Estoy agotado de ver tantas malas noticias. Lo que más quiero ahora mismo es que se acabe el virus”.



Mientras se consuela con la escalada de sus canciones en las plataformas sociales, en donde 'Amor tumbado', 'El drip' o 'Qué bendición', siguen ganando cada día más elogios de los fans o de la prensa. “En estos momentos tan difíciles, recibo buenas noticias como que mis canciones llegan al primer lugar de Billboard o que Rolling Stone las recomienda. Todo eso me hace sentir el apoyo de mi gente”.

Un apoyo que comenzó cuando Natanael incorporó explosiones de guitarras acústicas a sus mezclas de corridos mexicanos con hip hop y trap, algo que lo llevó a crear su propio género musical: corridos tumbados. Uno de ellos, 'Soy el diablo', llegó a oídos de Bad Bunny quien le pidió grabar ese remix con él. El tema lleva ya 30 millones de streams en YouTube y les valió la nominación a PJ en la categoría Colaboración OMG.

“Antes de hacer algo con Bad Bunny yo era un gran fan suyo; veía siempre sus videos y escuchaba toda su música, así es que casi ni me lo creo cuando me dicen que quería grabar conmigo. La neta, fue como un sueño”.

Al tener a una de sus estrellas favoritas en persona, cuenta que se sorprendió por su sencillez. “Si me preguntas si hay algo de el que la gente no sepa de él, digo “nada”, porque en persona Bad Bunny es tal y como lo vez en la pantalla. La neta, lo que ven de él es la verdad”.

Ahora, dice, lo admira mucho más: “Es una persona que vino a cambiar la música y mi vida. A mí me ayudó mucho hablar con él. Es una buena persona. Lo amo. Es un ícono”.



Un ícono al que Natanael le vine pisando los talones. Claro, con un estilo muy diferente y personal pues ahora, con el lanzamiento de su nuevo álbum “Trap tumbado”, se convierte en el primero en hermanar este género con los corridos mexicanos. “Para mi todo ha sido muy natural. Sólo se trata de unir la música que escuchaba en casa con mi familia, con la música que escuché después con mis amigos”.

A medida que su fama crece, desea que a la gente que sigue su música le quede algo muy claro: “Que yo soy como ellos. Sí, hago música, pero no soy un robot ni nada diferente: soy un ser humano con los mismos sueños y errores… A mi me gusta vivir la vida viviéndola de verdad; cayéndome yo; tropezándome yo; que no me cuenten cómo es, porque no se trata de eso, sino de aprender”.

Natanael Cano, quien está nominado en tres categorías de PJ: La Nueva Generación Regional Mexicano, La Más Picosa y Colaboración OMG, finaliza diciendo que está feliz con entrar a la historia de estas premiaciones por la puerta grande: “Y estoy seguro de que al menos uno de estos premios me voy a llevar, aunque la neta, me gustaría ganarme los tres”.

