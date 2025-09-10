Eden Muñoz consigue triple nominación en Premios Juventud 2025 y se consolida como solista

Premios Juventud 2025 llegará este 25 de septiembre a Panamá y entre los 231 nominados se encuentra un reconocido exponente del regional mexicano: Eden Muñoz.

Eden Muñoz es nominado en tres categorías para Premios Juventud 2025

El músico mexicano inició su carrera como líder y vocalista de la banda Calibre 50, donde por casi 10 años definió el sonido del grupo con éxitos que ahora no pueden faltar en las fiestas, como 'Siempre Te Voy a Querer', 'Corrido de Juanito' y 'Mitad y Mitad'.

Eden Muñoz compite por tres preseas en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



En 2019, tomó la decisión de comenzar su carrera como solista y dejar Calibre 50. Con su debut en solitario, el también compositor sorprendió a todos con canciones como 'Chale' y 'Creo en Ti', las cuales engancharon de inmediato al público.

Actualmente, con 5 álbumes, Eden Muñoz es toda una sensación dentro del regional mexicano y ha colaborado con artistas como Carín León, Junior H, Yuridia, Carlos Rivera y más.

Premios Juventud 2025 reconoce su trabajo musical lanzando en 2024, por lo cual está nominado en tres categorías:





Mejor Canción Mariachi Música Mexicana por ‘Mi Eterno Amor Secreto’, en colaboración con Yuridia

Mejor Canción Norteña Música Mexicana por ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’

Mejor Álbum Música Mexicana por 'Eden'

Eden Muñoz y los otros artistas nominados a Mejor Canción Mariachi Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Además de Eden Muñoz, los artistas nominados a Mejor Canción Norteña Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez

‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz

Artistas que acompañan a Eden Muñoz en la categoría Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el 25 de septiembre. La transmisión arrancará con el programa Noche de Estrellas a las 7P/6C y la alfombra azul, seguido de la ceremonia premiación en punto de las 8P/7C, misma que tendrá como opening un homenaje a la música y la cultura de Panamá.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, completamente gratis.

Si no te quieres perder ningún detalle de la fiesta más hot del año, podrás seguir el minuto a minuto a través de las redes sociales oficiales de Premios Juventud y el liveblog en el sitio web de Univision.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año confirmó que Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán las encargadas de amenizar la noche.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

El programa en vivo ofrecerá una cobertura especial desde la alfombra azul y los presentadores confirmados para la antesala serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿Qué artistas estarán en Premios Juventud 2025?

El line up de la edición numéro 22 de la fiesta más hot del año tiene una increíble selección de artistas internacionales en donde destaca Xavi, Alleh y Yorghaki, Grupo Niche, Maluma, Camilo, Bad Gyal, Farruko, Mike TowersBoza, Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha, Samy & Sandra Sandoval, Sech, Willie Colón, entre otros.

¿Cómo puedo comprar boletos para asistir a Premios Juventud 2025?