¿Ya tienes tus boletos para Premios Juventud 2025? Así puedes comprarlos

La fiesta más hot del año tendrá performance musicales de primer nivel, artistas invitados de lujo que incluyen actores, cantantes e influencers, y lo más importante: una ceremonia de premiación a la que puedes asistir.

¿Dónde puedo comprar los boletos para Premios Juventud 2025?

PUBLICIDAD

Un dato clave de la fiesta más hot del año es que no es exclusivo para celebridades: el público en general puede adquirir entradas para disfrutar todo lo que suceda el próximo 25 de septiembre, en el Centro de Convenciones Amador Figali, en Ciudad de Panamá, en donde se realizará Premios Juventud 2025.

La venta de boletos está disponible en www.premiosjuventud.com. En la esquina superior izquierda, encontrarás la pestaña 'Boletos'. Al dar clic, serás redirigido a Panatickets, la plataforma oficial de venta para Premios Juventud 2025.

Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Cuánto cuestan los boletos de Premios Juventud 2025?

Tras elegir el botón 'Seleccionar Boletos', aparecerá una caja con la leyenda 'Tipo de boleto'. Al dar clic aparecerán los costos de los tickets, que rondan entre los 100 a 500 dólares con cargos incluidos.

Al seleccionar una opción, se procede a elegir la cantidad de boletos para que sean añadidos al carrito de compra y después hacer el pago en línea.

Premios Juventud 2025 boletos Imagen Premios Juventud

¿Cuáles son las secciones de boletos disponibles para Premios Juventud 2025?

En la parte inferior de la página se encuentra un mapa donde puedes ver las secciones, que en total son cuatro: Gradería Central Superior, Gradería Central 2 Principal, Gradería Central 1 Principal y Zona Juventud (de pie).

premios juventud 2025 secciones boletos Imagen Premios Juventud

Requisitos para comprar boletos para Premios Juventud 2025

Para comprar los boletos solo se requiere crear una cuenta de usuario en Panatickets y, por supuesto, una tarjeta de débito o crédito para realizar el pago. Si ya estás registrado en Panatickets, ingresa con tu usuario de siempre.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se celebrará el próximo jueves 25 de septiembre. A las 7P/6C comienza Noche de Estrellas y la alfombra azul, mientras que la ceremonia de premiación dará inicio a las 8P/7C con un show musical dedicado a Panamá.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se transmitirá en vivo en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También puedes seguir la cobertura en tiempo real a través del liveblog en la página web de Premios Juventud y las redes sociales.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 confirmó que la antesala estará a cargo de Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

Por otro lado, el prograka en vivo tendrá como host a cinco famosos latinos: Migbelis Castellanos, el conductor Roberto Hernández, el actor Diego Klein, y los tiktokers Kunno y Brianda Deyanara.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los artistas que estarán presentes en Premios Juventud 2025?

La lista de artistas que pondrán a cantar a todos en la fiesta más hot del año es muy extensa, pues entre los cantantes que subirán al escenario son: Bad Gyal, Camilo, Farruko, Grupo Firme, Lola Indigo, Maluma, Morat, Xavi, Alemán, Emilia, Esaú Ortiz, Boza, Nando Boom, Natti Natasha y muchos más.