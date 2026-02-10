TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
ViX.

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en ViX: podrás ver en vivo la alfombra magenta y la gala

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina, en la que podrás disfrutar la alfombra magenta, la ceremonia de premiación, la entrega de los Premios Especiales y los performances musicales ( mira aquí todos los artistas que cantarán en el escenario) .

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

PUBLICIDAD

Más sobre ViX.

Premio Lo Nuestro 2024: ViX transmitirá el especial Noche de Estrellas y la gran fiesta
4 mins

Premio Lo Nuestro 2024: ViX transmitirá el especial Noche de Estrellas y la gran fiesta

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Este año, las conductoras serán Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina. Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los shows musicales.

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Disfruta toda la magia de Premio Lo Nuestro 2026 vía streaming en ViX. También podrás verlo a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión.

Premio Lo Nuestro 2026 comenzará con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.

Relacionados:
ViX.PLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX