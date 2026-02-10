Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en ViX: podrás ver en vivo la alfombra magenta y la gala
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.
Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina, en la que podrás disfrutar la alfombra magenta, la ceremonia de premiación, la entrega de los Premios Especiales y los performances musicales ( mira aquí todos los artistas que cantarán en el escenario) .
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.
Este año, las conductoras serán Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina. Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los shows musicales.
¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?
Disfruta toda la magia de Premio Lo Nuestro 2026 vía streaming en ViX. También podrás verlo a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión.
Premio Lo Nuestro 2026 comenzará con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas.