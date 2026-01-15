¿Qué necesito para votar en Premio Lo Nuestro 2026? Guía para dar tu voto y elegir a los ganadores
Premio Lo Nuestro 2026 ya dio a conocer la lista completa de artistas nominados y tú puedes votar para elegir a los ganadores en la página https://www.premiolonuestro.com/vota , te explicamos los detalles.
Recuerda que también puedes asistir a Premio Lo Nuestro 2026 y disfrutar de esta gran fiesta de la música latina, compra tus boletos aquí.
Premio Lo Nuestro es el show de premios de música latina con mayor trayectoria en EE.UU. y una de sus principales características es que la gente puede votar para elegir a los ganadores en las 44 categorías que se premiarán este año.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes votar para elegir a los artistas ganadores
Participar en el proceso de votación de Premio Lo Nuestro 2026 es muy sencillo:
1. Ingresa a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.
2. Recuerda que debes ser mayor de edad para poder votar.
3. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías organizadas en 5 grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana, y en cada una aparecen los respectivos artistas nominados. Elige a tu favorito en cada categoría y envía tu voto.
4. Cabe resaltar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y a qué hora es, y cómo verlo en vivo
Premio Lo Nuestro 2026, la gran fiesta de música latina que honra lo que somos, se celebrará el jueves 19 de febrero, a las 7P/6C.
Podrás disfrutarlo en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
Notas Relacionadas
Premio Lo Nuestro 2026: dónde adquirir tus tickets para asistir
Si deseas vivir la gran experiencia de Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir los boletos. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF , elige la zona en donde te gustaría estar y el número de boletos que deseas. Indica tu forma de pago ¡y listo!