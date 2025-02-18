Premio Lo Nuestro 2025: Peso Pluma está nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Peso Pluma continúa dominando la escena musical de corridos tumbados. El año pasado la rompió con 13 nominaciones a Premio Lo Nuestro y aunque este 2025 no superó ese número, mantiene orgullosa presencia en siete categorías de la lista de nominados .

Su éxito y proyección lo hicieron candidato a la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año donde también están nominados Carín León, Feid, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Myke Towers, Shakira y Xavi. ¿Se llevará el codiciado galardón? Descúbrelo este jueves 20 de febrero en la celebración de esta fiesta en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Peso Pluma y sus otras nominaciones a Premio Lo Nuestro 2025



Las otras seis nominaciones de Peso Pluma a Premio Lo Nuestro 2025 están dirigidas a todos los temas que ha lanzado en el último año.

En Canción Del Año – Urbano se encuentra nominado ‘Bellakeo’, el cual interpreta junto con Anitta, mientras que en Canción Del Año – Pop-Urbano el éxito de ‘Tommy & Pamela’ en colaboración con Kenia Os es parte de esta categoría.

En el género regional mexicano tiene cuatro nominaciones: Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, Canción Del Año – Música Mexicana, por ‘La Intención’ con Christian Nodal; Colaboración Del Año – Música Mexicana, por ‘Dos Días’ con Tito Double P y Mejor Electro Corridos – Música Mexicana, por el tema ‘Teka’ con DJ Snake.





¿Cómo puedo ver la transmisión en vivo de Premios Lo Nuestro 2025?



Prepárate para vivir de cerca esta edición 37, la cual tiene como slogan ‘Uniendo Generaciones’ y será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, mientras que el especial Noche de Estrellas , la antesala de la entrega de premios, tendrá entre sus hosts a Nadia Ferreira, Francisca y Raúl de Molina.

Podrás disfrutar la fiesta de varias formas, algunas de ellas son:

-Asiste al Kaseya Center como público, solo compra tus boletos y se parte del evento.

-Mira las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión, las cuales a partir de las 7P/6C transmitirán Noche de Estrellas y a las 8P/7C la gran celebración.

-La plataforma ViX también tendrá un espacio para la transmisión de esos dos eventos.

Elige la opción que más te convenga y disfruta de la edición 37 de Premio Lo Nuestro.





Premio Lo Nuestro 2025: artistas confirmados para cantar



Comienzan a sonar los nombres de los artistas que actuarán esa noche y entre los que destacan:

-Becky G y Carín León, los dos artistas más nominados de este año

-Ángela Aguilar

-Camilo en dueto con Yami Safdie

-Los Ángeles Azules con Thalía

-Natti Natasha

-Alejandro Sanz

-Ha*Ash

-Darell

-Kapo

Además, no te pierdas los momentos más emotivos de la noche con los homenajes que habrá para Alejandro Fernández, con la entrega del Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y el compositor Manuel Alejandro recibirá el galardón Visionario Lo Nuestro.

Premio Lo Nuestro 2025: tendrá live stream en redes sociales



Por primera vez la edición 37 de esta celebración tendrá un live stream, el cual iniciará de las 6:30 PM ET y concluirá las 11:00 PM ET. Todo arrancará con el paso de los primeros invitados por la Alfombra Magenta y seguirá durante toda la noche.

Ofrecerá entrevistas exclusivas y acceso backstage para que te enteres de todo lo que sucede en los pasillos con tus artistas favoritos antes y después de que suban al escenario, ya sea por su performance o porque recogerán un premio.