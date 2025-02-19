Premio Lo Nuestro 2025: Óscar Maydon está nominado a Canción Del Año

Este año Premio Lo Nuestro tiene como lema ‘Uniendo Generaciones’ y la nominación de Óscar Maydon es reflejo de esa frase, pues se trata de un talento joven que se abre camino a la par de figuras reconocidas de la escena musical.

PUBLICIDAD

El originario de Mexicali, Baja California, con apenas 25 años de edad, se encuentra nominado en siete categorías de la lista de artistas integrada en esta ocasión por 44 categorías.

En Canción Del Año está nominado por su tema ‘Tu Boda’, el cual interpreta junto a Fuerza Regida, y en la categoría también están presentes ‘Bubalu’, de Feid & Rema; ‘Cosas de la Peda’, de Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros; ‘La Diabla’, de Xavi; ‘La Falda’, de Myke Towers, entre otros.

Óscar Maydon y sus nominaciones a Premio Lo Nuestro 2025



Además de Canción Del Año, Óscar Maydon está nominado a Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, donde también figuran Alejandro Fernández, Carín León, Christian Nodal, Gabito Ballesteros, por mencionar algunos.

Mientras que en la categoría Artista Revelación – Música Mexicana donde también está nominado lo hace junto a Calle 24, Chino Pacas, Codiciado, El Padrinito Toys, Gabito Ballesteros, Neton Vega, Tito Double P, Victor Mendivil y Xavi.

El resto de sus nominaciones son a Canción Del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana y Fusión Mexicana Del Año, ésta última en la cual participa por partida doble.

¿Cuándo, dónde y a qué hora son los Premios Lo Nuestro?



El jueves 20 de febrero sabrás cuántos premios ganará Óscar Maydon en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida. La cita es a partir de las 7P/6C.

PUBLICIDAD

Esta edición contará con la conducción de Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía y su lema será la frase ‘Uniendo Generaciones’, pues en ella convivirán figuras consagradas de la música latina con los nuevos talentos de los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano.

Premio Lo Nuestro 2025: Shakira, Will Smith, Carín León y los mejores artistas cantarán en la fiesta



La lista de artistas confirmados está integrada por 40 estrellas , quienes preparan los mejores performances para lucirse con su público.

Artistas de la talla de Becky G, Alejandro Sanz, Camilo, Alejandra Guzmán, Belinda, Tito Double P, Los Ángeles Azules, Reik, Danny Ocean, Darell, son tan solo algunos de los que se presentarán. No te pierdas de momentos inolvidables y únicos.





Paquita la del Barrio será homenajeada en Premio Lo Nuestro 2025



El tributo estará a cargo de Pepe Aguilar, junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, quienes prometen una presentación memorable que celebrará la vida y carrera de la querida cantante Paquita la del Barrio.

homenaje a la emblemática cantante y compositora mexicana de rancheras y boleros Paquita la del Barrio, quien dejó un legado imborrable dentro de la música popular.

Premio Lo Nuestro 2025: cómo ver en vivo la alfombra magenta y la fiesta



Puedes asistir y comprar tus boletos para no perder detalle de esta edición en el Kaseya Center de Miami, Florida, en la que se premiará las carreras de Alejandro Fernández, La India y el compositor Manuel Alejandro.

También puedes ver la transmisión por TV en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y por la plataforma de streaming ViX. Todo iniciará a partir de las 7P/6C.

PUBLICIDAD

Recuerda que a esa hora arrancará el programa antesala Noche de Estrellas donde podrás ver entrevistas con los primeros ganadores del día, el análisis de la moda y tres números musicales.

Premio Lo Nuestro tendrá por primera vez live stream con todo el backstage de la fiesta



Como queremos que no te pierdas ningún detalle de la celebración también habrá un live stream de 4 horas y media comienza de las 6:30 PM EST hasta 11PM EST. Las redes sociales de Univision en YouTube, TikTok, Facebook y X, así como la cuenta de Instagram de Premio Lo Nuestro, tendrán la transmisión completa.