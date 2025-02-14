TV SHOWS
Premio Lo Nuestro 2025: Fuerza Regida está nominada a Artista Premio Lo Nuestro del Año

Como unos de los máximos exponentes del regional mexicano, Fuerza Regida busca hacerse con varios galardones, incluyendo el de Artista Premio Lo Nuestro del Año. No te pierdas los detalles de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2025 el jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C por Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

-Premio Lo Nuestro 2025: artistas confirmados para cantar en la fiesta

Premio Lo Nuestro 2025 presentó su lista de artistas nominados y entre ellos destaca Fuerza Regida, agrupación originaria de los Estados Unidos que gracias a su talento y carisma se han hecho con una gran reputación en la música regional mexicana.

En la edición número 37 de Premio Lo Nuestro, Fuerza Regida aparece en 7 de las 44 categorías, entre ellas una de las más importantes: Artista Premio Lo Nuestro del Año.

Premio Lo Nuestro 2025: Fuerza Regida va por Artista Premio Lo Nuestro del Año

Fuerza Regida está nominada a Artista Premio Lo Nuestro del Año junto a otras grandes celebridades como Carín León, Feid, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Myke Towers, Peso Pluma, Xavi y Shakira.

La agrupación también está nominada en otras seis categorías: Canción Del Año, Álbum Del Año, Grupo o Dúo Del Año- Música Mexicana, Canción Del Año- Música Mexicana, Mejor Electro Corridos- Música Mexicana y Álbum Del Año- Música Mexicana.

Carín León, Alejandro Sanz, Will Smith, entro los artistas que cantarán en Premios Lo Nuestro 2025

Carín León y Becky G no solo son los dos máximos nominados de la noche, sino que también forman parte de los primeros artistas confirmados para actuar en el escenario del Kaseya Center el próximo 20 de febrero. Ambos poseen 10 candidaturas de las 44 en total que tiene este gran evento.

Los Ángeles Azules llevarán el ritmo de la salsa a la fiesta, mientras que Ángela Aguilar tiene preparado una actuación para enamorar aún más a sus fans. Las hermanas de Ha*Ash planean celebrar a lo grande sus dos nominaciones de la noche con un gran número musical.

Otros artistas confirmados son Natti Natasha, Los Ángeles Azules, Tito Double P, Xavi, Oscar Maydon, Camilo, Alejandro Sanz, Guaynaa, Arthur Hanlon, Danny Ocean, Darell, Kapo, Yotuel, entre otros.

¿Dónde ver Premio Lo Nuestro 2025 en vivo?

El próximo jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C comenzará la transmisión de Premio Lo Nuestro con el especial Noche de Estrellas. Podrás seguir todas las acciones completamente en vivo a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión.

En ViX el especial Noche de Estrellas se transmitirá gratis, pero la ceremonia de la entrega de premios solo estará disponible para suscriptores premium.

Por primera vez en la historia, también podrás ver un live stream en las redas sociales de Univision y el Instagran de Premio Lo Nuestro, con entrevistas e información exclusiva de todo el evento.

Jomari Goyso y Raúl de Molina, los conductores de Noche de Estrellas

Raúl de Molina y Jomari Goyso cuentan con años de experiencia en eventos tan importantes como Premio Lo Nuestro, es por eso que en la edición 37 de la gran fiesta serán los encargados de Noche de Estrellas, el programa previo.

La alfombra magenta, donde desfilan los artistas invitados y los nominados, contará con la presencia de Francisca, Claudia Martín y Nadia Ferreira. Las chicas pondrán todo su talento y empeño para obtener los pormenores de la gran celebración.

