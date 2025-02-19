Premio Lo Nuestro 2025: Bad Gyal está nominada a Mejor Combinación Femenina

Esta cantante española de 27 años está contenta con el rumbo que toma su carrera y el reconocimiento que tiene su música entre el público hispano en Estados Unidos. Prueba de ello es que Bad Gyal cuenta con cinco nominaciones a la edición 2025 de Premio Lo Nuestro .

Dentro de la categoría Mejor Combinación Femenina está nominada por su tema ‘Chulo PT.2’ , el cual interpreta junto a Tokischa y Young Miko, y donde también se encuentran nominadas canciones como ‘A Las 12 Te Olvidé’, de Ha*Ash & Elena Rose; ‘Jackpot’, de Belinda y Kenia Os; ‘La_Original.MP3’, de Emilia & Tini, entre otros.

Las otras categorías en las que está nominada son Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción Del Año – Urbano, Álbum Del Año – Urbano y Mejor ‘EuroSong’ – Pop-Urbano.

Premios Lo Nuestro 2025: cuándo y dónde son



La cita es el jueves 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. Ese día sabremos cuántos galardones se lleva a casa la española.

Ese día podrás ser testigo de una celebración única conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

Previo a la fiesta se transmitirá el especial Noche de Estrellas en el cual veremos a Nadia Ferreira, Francisca y Claudia Martin como host a lado de Jomari Goyso y Raúl de Molina. Por primera vez, la alfombra Magenta contará con entrevistas con los primeros ganadores, los cuales se darán a conocer desde horas antes de la fiesta, y presentará tres números musicales.

Premio Lo Nuestro 2025 rendirá tributo a Paquita la del Barrio



No te pierdas el homenaje a la emblemática cantante y compositora mexicana de rancheras y boleros Paquita la del Barrio, quien dejó un legado imborrable dentro de la música popular. El tributo estará a cargo de Pepe Aguilar, junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, quienes prometen una presentación memorable que celebrará la vida y carrera de la querida cantante.

¿Cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2025?



Hay dos formas de que puedas disfrutar de esta fiesta; la primera es comprando tus tickets para asistir al Kaseya Center y ser testigo de todo lo que ahí ocurra.

La segunda es por televisión, gracias a la transmisión en vivo que tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX del programa previo Noche de Estrellas, con todos los detalles de la Alfombra Magenta, y la entrega de premios. En todas las opciones la cita es a partir de las 7P/6C.

A todos los fans les recomendamos el live stream que por primera vez tendrá PLN en YouTube, redes sociales de Univision e Instragram de PLN a lo largo de toda la ceremonia, con entrevistas y otras exclusivas. ¡No te lo pierdas!