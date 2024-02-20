TV SHOWS
Premio Lo Nuestro 2024: Prince Royce está nominado en la categoría Canción Del Año

La bachata está presente en la edición 36 de Premio Lo Nuestro con uno de sus máximos representantes, Prince Royce, quien este año está nominado en tres categorías. No te pierdas la fiesta de la música latina el jueves 22 de febrero a las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Univision picture
Por:Univision

La entrega de premios a la música latina con más tradición en Estados Unidos se llevará a cabo el jueves 22 de febrero y ese día conoceremos a los ganadores de las 38 categorías que integran su lista de nominados, entre los que se encuentra Prince Royce.

El intérprete de ‘Darte Un Beso’ está nominado este año en tres categorías de Premio Lo Nuestro, la primera de ellas a Canción Del Año por el tema ‘Me Enrd’, donde también están nominados otros nueve sencillos: Camilo & Camila Cabello por ‘Ambulancia’; Shakira y Bizarrap por ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’; ‘Despecha’, de Rosalía; ‘Ella Baila Sola’, de Eslabón Armado y Peso Pluma; ‘Lala’, de Myke Towres; ‘Nunca y Pico’, de Yandel, Maluma & Eladio Carrión; ‘Sé Que Estás Con Él’, de Silvestre Dangond, Reik & Boza; ‘Un X110to’, de Grupo Frontera & Bad Bunny; ¿Y Qué Tal Si Funciona?, de Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga.

En Artista Del Año – Tropical están nominados también Aymée Nuviola, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Luis Figueroa, Marc Anthony, Olga Tañón, Romeo Santos, Silvestre Dangond y Víctor Manuelle.

En Canción Del Año – Tropical, Prince Royce participa con el tema ‘Me Enrd’ además de los temas ‘Bailando Bachata’ de Chayanne; ‘Decidí Tener Pantalones’, de Víctor Manuelle; ‘Solo Conmigo’, de Romeo Santos; ‘Vienes’, de Luis Figueroa y ‘Yo Le Mentí’, de Marc Anthony.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta y qué artistas actuarán?


Este jueves 22 de febrero se realizará la entrega de premios en el Kaseya Center de Miami, Florida, ciudad que durante décadas ha albergado a la fiesta.

La ceremonia será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale, quienes serán las encargadas de presentar los mejores performances que se pueden ver en la televisión. La lista de artistas confirmados para actuar está encabezada por Maluma, quien además es el artista más nominado de esta edición. Camilo, Evaluna, Pepe y Ángela Aguilar, Anitta, Bad Gyal, Gloria Trevi, son tan solo algunas de las figuras que veremos en el escenario.

Además, no te pierdas el número que preparan Carin León y el cantante de country Kane Brown pues presentarán a nivel mundial su tema ‘The One (Pero No Como Yo)’, confirmando que Premio Lo Nuestro es la plataforma preferida para los grandes lanzamientos.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la entrega de premios?


El público que desee asistir para ser testigo de esta celebración lo puede hacer comprando sus boletos en Ticketmaster.

  • A las 6P/5C podrás ver la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.
  • El especial Noche de Estrellas comenzará a las 7P/6C con el paso de las estrellas invitadas, nominados por la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y el análisis de la moda. Podrás verla por Univision, Galavisión y ViX, esta última plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).
  • La entrega de premios con todos los espectaculares performances iniciará a las 8P/7C y también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX, Tendrá una duración de tres horas.
