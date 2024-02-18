Premio Lo Nuestro 2024: Karol G está nominada a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Video Premio Lo Nuestro 2024: No te pierdas la celebración por los 30 años de Ilegales

Estamos a unos días de la fiesta número 36 de Premio Lo Nuestro , la cual celebra la música latina y a sus máximos representantes. Una de las figuras que acapara reflectores este año es Karol G, ya que está nominada en nueve de las 38 categorías que este año se reconocerán.

La colombiana está nominada en la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año con artistas de la talla de Bad Bunny, Camilo, Carin León, Feid, Grupo Frontera, Maluma, Ozuna, Peso Pluma y Shakira.

Karol G y sus nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024



La cantante de 33 años es parte del grupo de artistas más nominados , el cual es encabezado por su compatriota Maluma con 14 nominaciones. Este año Karol G logró nueve nominaciones al igual que su pareja Feid. ¿Quién de los dos se llevará más estatuillas a casa?

Además de Artista Premio Lo Nuestro Del Año, la intérprete de ‘Provenza’ está nominada en las categorías: Álbum Del Año, Remix Del Año, Tour Del Año, Artista Femenina Del Año – Urbano, Colaboración Del Año – Urbano, Álbum Del Año – Urbano, Canción Del Año – Pop-Urbano y Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance.

Su material discográfico ‘Mañana Será Bonito’, así como sus temas ‘TQG’ junto a Shakira y ‘Tá OK Remix’ en colaboración con Dennis, MC Kevin O Chris y Maluma, están nominados.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas que cantarán en la fiesta



Grandes performances se preparan para esta celebración, muchos estrenos mundiales, homenajes, así como el debut de figuras en nuestro escenario.

Algunos de los artistas confirmados son Maluma, el artista más nominado de esta edición, Grupo Frontera y Arcángel, dupla que interpretará su reciente colaboración, al igual que Carin León y Kane Brown, quienes tendrán el estreno mundial de su sencillo ‘The One (Pero No Como Yo’, mientras que Anitta y Bad Gyal pondrán el ambiente con el tema ‘Bota Niña’.



Además, se reconocerá a grandes figuras: Ana Bárbara con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, Don Omar como Ícono Global y Olga Tañón recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia. La agrupación Ilegales festejará sus 30 años de carrera artística en nuestro escenario.

Premio Lo Nuestro 2024: Fecha, hora y cómo ver la transmisión



El Kaseya Center se prepara para recibir este jueves 22 de febrero a todos los invitados y artistas que este año actuarán.

A partir de las 6P/5C tendremos la transmisión de la alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

A las 7P/6C las señales de Univision, Galavisión y ViX iniciarán la transmisión de Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y el análisis de moda.

Una hora después, 8P/7C, arrancará la premiación, con duración de tres horas, conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale y que tendrá un gran elenco de celebridades como presentadores de las categorías .