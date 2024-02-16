Premio Lo Nuestro 2024: Grupo Frontera está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Grupo Frontera será uno de los artistas más importantes de la próxima edición de Premio Lo Nuestro, debido a que destaca entre la lista de nominados con 10 candidaturas, incluyendo Artista Premio Lo Nuestro Del Año.

Tú puedes ser parte de la gran celebración asistiendo el jueves 22 de febrero al Miami-Dade Arena para ser testigo de todos los espectaculares performances de la gala.

Junto a él, otras personalidades de la música aparecen en esta categoría de Premio Lo Nuestro, como Camilo, Bad Bunny, Carin León, Feid, Karol G, Peso Pluma, Shakira, y Maluma, entre otros.

Las otras nominaciones de Grupo Frontera

Camilo también fue considerado en otras 9 categorías: Canción Del Año (‘Un X100to’ con Bad Bunny), Álbum del Año (‘El Comienzo’), Artista Revelación Grupo o Dúo – Música Mexicana, La Mezcla Perfecta Del Año (‘Un X100to’ con Bad Bunny), Canción Del Año (‘No se va (en vivo)’ ), Colaboración Del Año – Música Mexicana (‘Bebé Dame’ con Fuerza Regida), Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana, Fusión Mexicana Del Año (‘Frágil’ con Yahritza y Su Escencia), Álbum Del Año – Música Mexicana (‘El Comienzo’).

Grupo Frontera se formó en el año 2019 en la ciudad estadounidense de Edinburg, Texas. Comenzaron a ganar fama gracias a versiones de canciones pop que las tocaban en versión norteño. Fue a final es de 2022 cuando ganaron notoriedad a nivel internacional gracias ‘Bebé Dame’, canción que grabaron junto a Fuerza Regida. Fue en agosto de 2023 cuando lanzan ‘El Comienzo’, su primer álbum de estudio y con el que está rompiendo fronteras y llevando el Regional mexicano a todas partes.

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 13 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

La lista de artistas confirmados que actuarán es larga y ya se han anunciado los nombres de Chayanne, Ángela y Pepe Aguilar, Camilo, Evaluna, Gloria Trevi, Banda MS, Grupo Frontera, Natti Natasha, Wisin y Yandel, entre otras figuras.