Premio Lo Nuestro 2024: Camilo está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Camilo será uno de los artistas más importantes de la próxima edición de Premio Lo Nuestro, debido a que destaca entre la lista de nominados con 7 candidaturas, incluyendo Artista Premio Lo Nuestro Del Año.

Tú puedes ser parte de la gran celebración asistiendo el jueves 22 de febrero al Miami-Dade Arena para ser testigo de todos los espectaculares performances de la gala.

Junto a él, otras personalidades de la música aparecen en esta categoría de Premio Lo Nuestro, como Bad Bunny, Carin León, Feid, Karol G, Peso Pluma, Shakira, y Maluma, entre otro.



Camilo también fue considerado en otras 6 categorías: Canción del Año (‘Ambulancia’ con Camila Cabello), La Mezcla Perfecta del Año (‘Alaska’ con Grupo Firme), Artista Pop Masculino Del Año, Colaboración del Año-Tropical (‘Ambulancia’ con Camila Cabello), Canción Del Año - Música Mexicana (‘Alaska’ con Grupo Firme) y Colaboración Del Año – Música Mexicana (Grupo Firme).



Camilo es originario de Medellín, Colombia y fue en el año 2007 cuando gracias a que ganó el programa de televisión Factor X fue quepudo grabar su primer mixtape. En el año 2015 decidió mudarse a Miami, Estados Unidos, donde comenzó a componer canciones para artistas de la talla de Becky G, Anitta y Sebastián Yatra.

‘Por Primera Vez’, su primer álbum de estudio fue lanzado en abril del 2020 y debutó en el número uno en las listas de popularidad con lo que dio comienzo a una trayectoria musical impecable que lo ha llenado de éxitos y satisfacciones.

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.



Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 13 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

Los nombres de los artistas y grupos que se presentarán en el escenario han comenzado a ser anunciados, anticipando una noche llena de ritmo y felicidad.

Desde el aclamado cantante y compositor colombiano, Camilo, quien presentará dos nuevas canciones en colaboración con Evaluna, hasta el dinámico dúo cubano, Gente de Zona, que aportará su contagiosa energía fusionando ritmos latinos y urbanos en una actuación especial.

La icónica Gloria Trevi estrenará su nueva canción en medio de su exitosa gira, mientras que la Banda MS subirá al escenario para ofrecer una actuación memorable con su estilo fresco y creativo en la música de banda.