Viajes en el tiempo, pasarela traicionera y el inesperado regaño de Ale Espinoza a las chicas de NBL

Además, no faltaron los duros comentarios del juez Jomari Goyso, primero hacia Yelus Ballestas, al decirle que fue "robótica" en su forma de hablar y, al parecer, no lo convenció el baile que incluyó en su reto al hablar de la época actual. Cuando tocó el turno de Génesis Suero, el también presentador de televisión le señaló que tiene que esforzarse más, ya que él no la contrataría tras ver su participación y su rutina enfocada en los años '90.