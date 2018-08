Sara Corrales logra un apoyo sin precedente en Mira Quién Baila: dos rivales piden salvarla

Sara Corrales no está sola en su lucha por los votos para permanecer en Mira Quién Baila ; poco tiempo después de que se supiera que estaba nominada para abandonar la competencia, dos de sus rivales en la pista, Rommel Pacheco y Rosie Rivera , hicieron uso de sus redes sociales para suplicarle a sus fans que, esta semana, apoyen a la ojiverde actriz colombiana .

En el caso de Sara Corrales, el apoyo ha sido sin precedentes, pues la semana anterior, cuando estuvieron en peligro de eliminación Rosie Rivera y Verónica Montes , los famosos no cruzaron líneas para pedir que una de sus rivales fuese salvada.

Este domingo, la actriz colombiana entró a la pista por primera vez bailando ‘La boa’, de La Sonora Santanera, y aunque a los ojos del público y otros participantes todo estuvo perfecto, los jueces detectaron algunas fallas. Joaquín Cortés la invitó a que se fije en las terminaciones: "Cuando estiras los brazos, termina el movimiento, no lo dejes a medias ", enfatizó.

Este lunes, en entrevista con Despierta América , Sara Corrales admitió que mentiría si dijera que tomó con alegría la nominación. "Claro que no, yo no lo esperaba" , expresó con buen semblante.

"El dolor" de la nominación, "me duró unos minuticos", pero después pasó la página y reenfocó sus energías. " Lo que los jueces decidan, para mí es ley, porque son ellos los que saben, son ellos los que tienen la experiencia... por algo están ahí sentados en esa mesa de jurado. Toca sacar pecho... Meterle muchas más ganas, más tiempo y dedicación... Soy una mujer demasiado entregada y demasiado disciplinada y no quiero que este primer episodio me vaya a derrumbar", se prometió.