Así fue la noche que hirieron de muerte a Héctor 'Macho' Camacho

Todavía hay gente que lo recuerda con claridad: si alguien pregunta "What time is it?" (¿Qué hora es?) la respuesta inmediata es "it's Macho time!" (la hora del Macho). Se trata de una costumbre que nació con el boxeador Héctor 'Macho' Camacho, puertorriqueño que dejó huella en el cuadrilátero, en la pista de baile y en las vidas de millones de televidentes que se reían con sus ocurrencias y copiaban su peculiar forma de pronunciar algunas palabras.