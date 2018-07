El día que Ninel Conde dudó qué tan "macho" era Johnny Lozada en Mira Quién Baila

Desde que comenzó la cuarta temporada de 'Mira Quién Baila', el 15 de septiembre de 2013, no existía duda de que Johnny Lozada era uno de los más fuertes contendientes, tomando en cuenta que prácticamente se crió bailando y cantando como parte del grupo Menudo. El también conductor dejaba a todos boquiabiertos con su desempeño en la pista.

A todos, menos a los miembros del jurado, Horacio Villalobos, Ninel Conde y Bianca Marroquín, que fieles a su labor se dedicaban a señalarle las fallas en su presentación, que para la audiencia resultaban imperceptibles.



Y así fue como, llegada la tercera semana de la competencia, a Johnny y su bailarina Lisa les tocó defender en la pista un tema de regional mexicano. Aunque habían ensayado muchísimas horas, una cargada no les salió bien.

Al llegar la evaluación, alguien pudo haber anticipado esa crítica, mas no lo que realmente ocurrió. Cuando le llegó el turno a Ninel Conde, sin empacho expresó que no le había gustado. "Este género es muy complicado para alguien que no tiene sangre mexicana. Y no digo porque no se pueda hacer... aquí sí se necesita ser más macho...", detalló ante el asombro no solo de Johnny sino de la audiencia.

Es que no le señaló el tipo de elementos que importan en una competencia de baile, sino que se enfocó en la actitud con la que Johnny Lozada había bailado. Y aunque el llamado 'Bombón asesino' intentó aclarar que no estaba poniendo en duda la hombría del artista, el daño ya estaba hecho. La interpretación popular fue que al ex Menudo le faltó ser "macho" en la pista.

Durante la transmisión del show, Johnny Lozada pareció tomarlo con humor y humildad. "Ese no es mi estilo. Regional mexicano no es lo mío. No significa que eventualmente no podemos llegar a hacerlo bien", explicó tras bastidores. Y, tal vez consciente de la tormenta que se avecinaba, advirtió a sus fans: "Estoy preparado señores (para las críticas). (Tengo) cuero de sapo, por aquí no entra na'", aseguró.

Su esposa, Sandra Meléndez, también reaccionó como si el tema le resbalara, aunque al ser entrevistada en el ya desaparecido programa 'Sal y Pimienta', recalcó: "Mi marido es un macho, macho, macho de verdad".

Terminando el show, el tema estaba más vivo que nunca en las redes sociales. La mayoría de los usuarios condenaba las expresiones de Ninel Conde y calificaba de impropio su comentario del que en ese entonces se destacaba como conductor del programa 'Despierta América', en Univision.

El beso ¿de la paz?

Se trató de la primera gran controversia en la carrera de Johnny, quien reiteraba su deseo de enfocarse en el baile e ignorar las palabras de Ninel, algo que su público no logró. Tanta fue la presión, que al siguiente domingo, Ninel Conde pidió la palabra para explicar que su comentario se había sacado de contexto.

"Cuando me refería a la figura del macho, me refería al estereotipo del macho mexicano. En ningún momento a ninguna preferencia sexual, lo cual no es de mi incumbencia", alegó en un intento disfrazado de disculpa pues su siguiente declaración puso en entredicho su intención. "No veo en dónde hubiera estado mi ofensa, porque creo que todos estamos a favor de la diversidad sexual . Si tú sientes que yo te ofendí, te pido una disculpa", dijo intentando poner fin al asunto.

Johnny, por su parte, replicó que si ella hubiese "utilizado la la palabra agresivo, con esa palabra nos hubiésemos evitado muchos comentarios". El intercambio, que culminó con un beso, pareció sellar la paz. Pareció.

Cinco galas más tarde, la audiencia, con el 53 por ciento de los votos, escogió a Johnny Lozada como el ganador. Un triunfo al que Ninel Conde le restó méritos, pues según comentó en un programa de radio en México, al boricua "le funcionó su estrategia de victimizarse porque ahí está el ganador".

No terminó ahí: en otras entrevistas, la cantante reiteró sus críticas contra el artista puertorriqueño.

Al ser confrontado, la voz del éxito ochentero 'Y mi banda toca el rock' se negó a darle más fuego a la polémica: "Eso fue una guerra de un solo lado... yo no soy monedita de oro, ni pretendo serlo".