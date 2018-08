Yolandita Monge intentó hacer las paces con su hija Noelia, quien le respondió "hasta nunca"

Dicen que el tiempo cura todo, pero en el caso de las cantantes Yolandita Monge y su hija Noelia , no parece ser así. Este lunes, la joven cantante pareció enterrar en vida a su mamá, pues a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales dejó claro que no le interesa reconciliarse con su familia y mucho menos recibir el abrazo de la madre que la parió.

Hace casi cinco años, la historia era muy distinta, pues a través de un video, Noelia expresó su deseo de v olver a ver su mamá y abrazarla . Yolandita Monge, quien en ese momento participaba en la cuarta temporada de Mira Quién Baila , miró la grabación y replicó: “siempre he respondido a los abrazos que me han mandado mis hijos, y siempre las puertas de mi corazón y mi casa han estado abiertas para ella”. Varios días después, renunció a la competencia de baile, sintiendo que le se había faltado el respeto al exponer su pleito con su hija mayor en televisión nacional.

Poco se había vuelto a saber de la familia en crisis hasta que este lunes, a través de Instagram, Noelia publicó un mensaje que presuntamente le envió su mamá. La joven artista no se tomó la molestia de borrar el número de teléfono de Yolandita Monge y junto a una imagen de la conversación que tenían por WhatsApp, publicó las siguientes líneas: "A estas alturas, no me queda más que pedirle públicamente que me deje en paz, que se preocupe por subsanar ella su vergüenza pública de haber enviudado cornuda públicamente del depredador sexual que fue su marido y cómplice".