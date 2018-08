Alta tensión en la cuarta gala de Mira Quién Baila: ¿se queda Irina (que no bailó) o Rosie?

La postura de Irina Baeva, de negarse a bailar debido a una lesión en la zona de las costillas, no solo hizo que los jueces de Mira Quién Baila “sacaran chispas” el domingo pasado, también enganchó a todo el mundo en un debate: ¿Está lesionada en realidad o no? Y si así lo es, ¿debería esforzarse por seguir en la competencia? Con sus votos, este domingo a las 8 PM/7PMc sabremos si el público le creyó o no a la “rusa más mexicana de la TV”.