Jenni Rivera sigue haciéndole falta a su hermana Rosie

Durante su estancia en Mira Quién Baila, Rosie Rivera se sinceró con Univision Entretenimiento y reveló lo mucho que le sigue doliendo la muerte de su hermana Jenni, a casi seis años de su muerte: “Extraño tener una mejor amiga, desde que se fue Jenni. Yo no tengo muchas amigas y desde que se fue mi hermanita la he extrañado en mis entrañas. Yo quiero que ella me vea y me diga: 'échale ganas'. Tengo a mi mejor amiga en el cielo”, relató.

“Quiero que ella esté orgullosa de mí. Y espero que si yo bailo bien o mal, ella me va a amar. Pero creo que la va a hacer sentir orgullosa que mi carácter crezca y que sea una mujer fuerte. Quiero que desde el cielo diga 'muy bien, hermana'”, reveló la más reciente expulsada de Mira Quién Baila mientras las lágrimas rodaban por su rostro.



La hermana de la llamada ‘Diva de la Banda’ recuerda aquel 9 de diciembre de 2012 como si fuera ayer, el día en que cambió la vida de la familia Rivera para siempre: "Se me descargó mi celular esa noche y en mi mente aún la escucho diciéndome: ‘¡Qué falta de responsabilidad, por favor! ¿Cómo no vas a tener un cargador?’. Se me descargó el celular y dije: 'ahorita lo prendo'".

Fue hasta el día siguiente que recuperó la comunicación. Rosie repasa en su mente cada minuto para intentar no olvidar ningún detalle. De hecho, mientras conversa habla en presente, como si lo sucedido hace casi seis años estuviera ocurriendo en este momento: "Estábamos en Las Vegas, llego a mi casa a las dos o tres de la mañana, conecto el celular, me duermo y cuando me despierto entra la llamada de Lupillo para decirme… lo que ya todos sabemos".

La predicadora, empresaria y albacea de Jenni Rivera se resistía a creer que el avión donde viajaba su hermana y su equipo de trabajo se había desplomado, y que no había quedado una sola persona viva: "Yo le llamo a ella a su celular porque estaba segura de que me iba a contestar". Obviamente eso no ocurrió e intentó otra manera de comunicarse, mandándole un mensaje de whatsapp.

Fue entonces que se enfrentó con uno de los momentos más emotivos tras la tragedia: “Cuando abro el celular (para mandarle mensaje), me di cuenta de que había cambiado la foto de sus colegas a la foto de familia”.

Rosie hace una pausa y las lágrimas comienzan a rodar por su rostro sin parar. Toma aire y explica que, horas antes de morir, Jenni había cambiado la foto de su teléfono por una en la que aparecía la ‘Diva de la banda’ junto a los hermanos Rivera: “Somos los seis, bueno faltaba mi hermano Pedro. Y no se me olvida que en sus últimos momentos ella pensó en nosotros, no sé si la cambió a la una de la mañana, a las 12 o a las siete, no sé. Lo único que sé es que ella pensó en nosotros antes de morir”, recordó.



Además de vivir con el dolor de perder a su hermana, Rosie ha tenido que lidiar con algunos fans de la cantante de regional mexicano; sobre todo con quienes la criticaron cuando declaró que Jenni aceptó que había cometido un error al distanciarse de su hija Chiquis: “Muchos me han criticado, pero deben entender que Jenni era humana antes que artista. Los últimos tres meses en la vida de mi hermana fueron muy confusos, muy difíciles. Yo no puedo contarte cosas que vivió con Esteban y con Chiquis, porque es mi hermana y por primera vez en su vida ella no quiso hablarlo. Y yo tengo que respetarlo”.

Lo único de lo que Rosie está segura es de que extraña a su mejor amiga: "soy de muy pocas amigas y ella era la única. Pero estoy feliz porque sé que desde donde está, siempre me acompaña. La siento aquí conmigo”.