Traiciones, venganzas y miedo: las inquietantes reacciones al arresto de Esteban Loaiza

Tras el arresto del exbeisbolista mexicano Esteban Loaiza, acusado por las autoridades de San Diego (California) de posesión de 20 kilos de droga, varias personas que en su momento desempeñaron un papel importante en la vida del deportista realizaron declaraciones que hablan de traiciones y venganzas contribuyen a incrementar el misterio alrededor de las actividades del que fuera esposo de la difunta Jenni Rivera.

Loaiza fue detenido el pasado viernes luego de que unos oficiales del Sheriff de San Diego le dieran el alto a su vehículo por culpa de una infracción de tránsito. Detectaron un compartimiento sospechoso en el auto y eso les llevó a pedir una orden de registro en casa de Loaiza donde, según la información policial, requisaron más de 20 kilos de cocaína valorados en 500,000 dólares.



Uno a uno: los problemas de Esteban Loaiza con la ley (que nunca fueron tan graves como ahora) Esteban Loaiza es conocido por su carrera deportiva y por su matrimonio con la difunta Jenni Rivera. Hasta ahora había tenido problemas menores con la ley por combinar alcohol y coches, pero su último arresto abre muchos interrogantes sobre sus actividades. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir lanzador en las Grandes Ligas durante 14 años, fue detenido el pasado viernes tras cometer una infracción de tránsito menor al salir de su casa en la ciudad de Imperial Beach, según informó la oficina del Alguacil de San Diego, California. Esteban Loaíza,fue detenido el pasado viernes tras cometer una infracción de tránsito menor al salir de su casa en la ciudad de Imperial Beach, Foto: Instagram | Univision 0 Compartir De acuerdo con las autoridades, en el Mercedes Benz 2010 del expelotero encontraron un compartimiento ‘sofisticado’ para ocultar narcóticos. Tras este hallazgo fue registrada también la casa de Loaíza donde encontraron 44 libras de cocaína, con un valor estimado de 500,000 dólares. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Actualmente se encuentra tras las rejas con una fianza de 200,000 dólares. Tendrá que presentarse ante un juez el 14 de febrero. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En junio de 2006 y antes de casarse con la ‘Diva de la Banda’, el lanzador fue arrestado en California por conducir su Ferrari a 120 millas por hora y fallar la prueba de sobriedad. Foto: AP | Univision 0 Compartir En esa ocasión, Loaíza fue acusado de un delito menor y liberado ese mismo día, según informó la agencia de noticias AP. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El exjugador, quien se retiró en el 2008, logró ganar durante su carrera más de 43.7 millones de dólares, según Baseball Reference. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En 2010, Esteban Loaíza se casó con la cantante Jenni Rivera y casi dos años después, anunciaron su separación. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La intérprete, que falleció en un accidente de avión el 9 de diciembre de 2012, le dijo a Raúl ‘El Gordo’ de Molina: “Que el día 21 de septiembre me dí cuenta de algunas cosas (…), fueron tan graves que yo no las puedo aceptar”. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Siete meses después del trágico fallecimiento de Jenni Rivera en un accidente aéreo, Loaíza fue detenido nuevamente, esta vez en Tijuana, México, tras ingerir bebidas alcohólicas en la calle y dentro de un vehículo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Proceso, el juez le dio a Loaíza dos alternativas: estar tras las rejas 24 horas o pagar una fianza de 400 pesos (40 dólares). Hizo este último y salió en libertad.

Según registró en julio de 2013 la publicación mexicana, el juez le dio a Loaíza dos alternativas: estar tras las rejas 24 horas o pagar una fianza de 400 pesos (40 dólares). Hizo este último y salió en libertad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El exjugador volvió a ocupar titulares en el 2016 cuando su expareja Cristina Eustace, madre de su hijo de dos años, lo acusó de no pagarle la manutención de 160 dólares mensuales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Jamás uses algo como la venganza. Solo sigue tu vida... Aquéllos que te lastiman, tienden a destruirse solos...", escribió la cantante en Instagram luego de darse a conocer la noticia del arresto de Loaíza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir





Venganzas

La primera en subir un misterioso mensaje en sus redes sociales fue su anterior pareja y madre de su hijo, la cantante Cristina Eustace, quien le interpuso una demanda por manutención en 2016, luego de que terminara su relación, momento en que lo acusó de “patán y mentiroso”, de acuerdo a una entrevista que concedió entonces a People en Español.

El mensaje, que estaba acompañado de una foto de ella junto el pequeño Esteban y decía: “Jamás uses algo como la venganza. Solo sigue tu vida... Aquellos que te lastiman, tienden a destruirse solos...”, fue eliminado de la cuenta de la cantante en Instagram.

Luego de esto, la cantante de 38 años y originaria de la ciudad de Chihuahua, al norte de México, fue entrevistada por Univision Entretenimiento, pero evitó el tema con otro extraño comentario: "Esta vez, por respeto y seguridad a mi hijo, me mantengo al margen. Esto es un asunto delicado". Eustace aclaró que Loaiza nunca ha sido un padre presente, y que no es parte de la vida del pequeño Esteban Andrés desde que este tenía tres meses, además de que no le otorga ningún tipo de pensión alimenticia.



El Gordo y la Flaca habló con Cristina Eustace sobre el arresto de su ex, Esteban Loaíza Univision 0 Compartir

Traiciones

Mientras tanto, don Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera y exsuegro del pelotero en retiro, aseguró al programa El Gordo y la Flaca que “a las personas que andan en eso las traiciones están a la orden del día" y “nunca falta alguien que te ponga el dedo”.

En su momento, Jenni Rivera, al hablar de los motivos de su separación de Loaiza a mediados de 2012, también hizo extrañas declaraciones al señalar que su matrimonio con el pelotero había sido un error: " Las cosas que sucedieron fueron atrocidades que me encontré", señaló Jenni, quien además confesó que estaba viviendo momentos "oscuros", pero negando la versión de la infidelidad de él con su hija Chiquis.



publicidad

Meses después de esto, el 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera falleció en trágico accidente y esas "atrocidades" a las que se refería nunca salieron a la luz.



Para arrugarse el corazón: la última foto de Jenni Rivera junto a sus hijos en vida Esta fotografía fue tomada cinco días antes de la muerte de Jenni Rivera, el 4 de diciembre de 2012. Estaban en el automóvil y se dirigían al cine a ver la película Breaking Dawn Part 2, en Arclight, Sherman Oaks. A cinco años de su muerte, la cuenta de Instagram de Jenni Rivera subió esta imagen que muestra a Jenicka y Juan Ángel junto a su mamá. Foto: Instagram Jenni Rivera | Univision.com 0 Compartir Jenni Rivera sigue siendo inolvidable. A cinco años de su fallecimiento, recordamos el lamentable suceso que llenó de luto el mundo de la música, y que quebrantó los corazones de familiares, amigos y fanáticos de la cantante. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir El 8 de diciembre de 2012, Jenni viajó a la ciudad de Monterrey, México, para ofrecer uno de sus conciertos más emotivos. Sin saberlo, este sería el último gran show con el que la cantante se despediría de todos sus fans y sus seres queridos. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Días antes de su última presentación, la 'Diva de la Banda' anunció en redes sociales, con bombo y platillo, este exitoso encuentro para el que se había preparado al máximo. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Los fans que asistieron a este espectáculo, que se realizó en la Arena Monterrey, tuvieron la oportunidad de ver a una Jenni entregada en cuerpo y alma, nostálgica y con el sentimiento a flor de piel. Durante varios momentos cantó y rompió en llanto. 0 Compartir Esa noche, Jenni decidió armar un escenario en forma de cruz, lo que le permitió tener mayor contacto con su público, que no paró de ovacionarla. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tuvo también varios cambios de vestuario y, como una reina, cerró su gran noche en medio de aplausos, agradecimientos y muestras de cariño que quedaron para el recuerdo, horas después, el destino de Jenni daría un giro inesperado... Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir La 'Diva de la Banda' decidió abandonar Monterrey con rumbo a la ciudad de México, en compañía de su equipo, la madrugada del 9 de diciembre en este Learjet que minutos después de despegar se desplomó en una zona montañosa conocida como rancho El Tejocote, en el estado de Nuevo León. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Antes de volar, Jacob Yebalé, entonces maquillista de Jenni, subió a sus redes sociales esta imagen en donde se observa a parte de los tripulantes. La lista de fallecidos sumó siete personas: Jenni Rivera, Arturo Rivera, Jacob Yebalé, Mario Macías, Jorge Sánchez y los pilotos Miguel Pérez y Alessandro Torres. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Por qué Jenni prefirió salir de madrugada y no esperó hasta la mañana del 9 de diciembre para partir? El ex agente de la DEA, Félix Jiménez, dijo a 'El Gordo y La Flaca', en julio de 2015, que de acuerdo con recientes investigaciones, la cantante pudo haber sido amenazada por el crimen organizado. Foto: Universal Music | Univision.com 0 Compartir Y se dijo que existen sospechas de que a Jenni Rivera la había mandado matar Édgar Valdez Villareal, alias 'La Barbie', por una supuesta venganza. Foto: Notimex | Univision.com 0 Compartir La historia cuenta que cierto día Jenni fue contratada por 'La Barbie' para cantar en uno de sus eventos, y el narcotraficante aprovechó para humillarla y patearla sobre el escenario. Este suceso al parecer molestó demasiado a La Gran Señora... Foto: Universal Music | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las teorías derivadas de esta investigación, según el agente Félix Jiménez, señalan que Jenni pudo haber revelado el lugar donde se escondía el capo, situación que prácticamente la llevó a firmar su sentencia de muerte. 0 Compartir El exagente Félix Jiménez de la DEA también señaló que contrario a las versiones dadas por las autoridades mexicanas, se cree que lo ocurrido aquel 9 de diciembre fue un atentado, y que incluso se pudo haber colocado un explosivo dentro del avión. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Aquel día, tras notificarse la desaparición de la aeronave, elementos de seguridad se movilizaron y dieron con el lugar del siniestro, en donde también fueron ubicados los restos mortales de quienes iban abordo. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Arturo Rivera, publirrelacionista y entrañable amigo de Jenni, viajaba ese día con ella y su nombre figuró en la lista de fallecidos. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Se dice que ambos llevaban una estrecha relación y la 'Diva de la Banda' lo consideraba su mano derecha. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir La hermana de Arturo Rivera dijo en entrevista para 'Primer Impacto', que minutos antes de que el publirrelacionista abordara el avión, se comunicó con ella por mensajes de texto para hablarle de la gran preocupación que tenía por el destino de sus padres, pues son personas de la tercera edad. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lamentablemente esa fue la última vez que Arturo se comunicó con su familia, pues murió en la tragedia. Tiempo después se colocó una cruz en el sitio del accidente para honrar su memoria. Foto: Despierta América / Univision | Univision.com 0 Compartir Jacob Yebalé, maquillista de cabecera de Jenni Rivera, también murió esa madrugada durante el percance. Él era originario de Acapulco, Guerrero, pero fue sepultado en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir La madre de Jacob, la señora María Virginia, dijo que la última vez que habló con su hijo había sido el 5 de diciembre de 2012. También señaló que Lupillo Rivera la mandó llamar y le entregó un paquete con una ayuda, para que pudiera salir adelante con el entierro de su hijo. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entre los amigos de Jenni y Jacob también estaba Jorge Sánchez, conocido como 'Gigi' (derecha). Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir 'Gigi' era el peinador de Jenni y también viajaba con ella hacia varios lugares donde la 'Diva de la Banda' se presentara. Aquí lo vemos dentro del Learjet que se desplomó ese 9 de diciembre de 2012. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Según información revelada por la hermana de Arturo Rivera, tras el fallecimiento de 'Gigi' en el percance aéreo, les fue muy complicado dar con el paradero de su madre, pues el peluquero no vivía con ella. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entre las víctimas también se encuentra Mario Macías, abogado de la 'Diva de la Banda', que esa noche se encargó de recibir el cobro por la presentación que se realizó en Monterrey. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir El abogado Macías trabajó con la cantante desde 2009, a partir del día en que Jenni fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con más de 40 mil dólares en efectivo. Él se encargó de defenderla y se ganó su aprecio. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Miguel Pérez Soto es el nombre del piloto fallecido que esa noche se encargó de hacer despegar la aeronave, que supuestamente tenía algunas fallas mecánicas. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras la tragedia, la familia de Pérez Soto interpuso una demanda contra Stardwood Management y su agente Christiane Esquino Nuñez, Learjet Corporation y Jenni Rivera Enterprises, señalando que la muerte del piloto fue injusta debido a la falta de mantenimiento, e inspección del avión, el cual tenía 43 años de uso y que en julio de 2005 sufrió "daños sustanciales" durante un aterrizaje en Amarillo, Texas. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Otra víctima fue Alessandro Torres, quien era un joven veracruzano que esa noche fue copiloto del avión. Su familia señala que desde pequeño soñana con volar aviones y le emocionaba el hecho de poder juntar más de 200 horas de vuelo para poder hacer un curso de helicóptero. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Torres se comunicó con su familia la noche del 8 de diciembre y le dijo a su madre que iría a cenar cabrito, pero que no asistiría al concierto de la 'Diva de la Banda' porque tenía que descansar para volar a Toluca. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero el destino marcó otra ruta. Hasta el momento, no hay respuestas claras sobre lo ocurrido, por parte de las autoridades mexicanas que han investigado el caso. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Según un informe técnico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, todo se debió a una cadena de errores, entre ellos, el hecho de que el piloto tuviera 78 años de edad y el copiloto 21, además de que la aeronave contara con 43 años de operación. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En el lugar se dieron cita los peritos, y se determinó que debido a la destrucción total de la aeronave, era muy complicado tener una respuesta clara de lo ocurrido ese día. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se llevó a cabo la búsqueda de los restos humanos en la zona y se ubicaron las pertenencias de los tripulantes, las cuales estaban esparcidas en gran parte del lugar. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Zapatos, vestidos, documentos y otras cosas, fueron levantados del lugar del siniestro, incluso se comentó que hubo robo de pertenencias de los fallecidos por parte de dos policías, los cuales fueron detenidos. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Luego de la tragedia, la familia de Jenni viajó a la zona del siniestro y se dirigieron al Hospital Universitario de Monterrey para identificar los restos de 'La Gran Señora'. Lupillo y Juan fueron los primeros en llegar, pero fue Juan quien reconoció a su hermana. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y en el sitio donde se precipitó el avión se colocaron cruces, flores, se prendieron veladoras y los fans se dieron cita para levantar sus oraciones. Foto: Despierta América / Univision | Univision.com 0 Compartir Finalmente, luego del recibir un homenaje en compañía de su fans y su familia, los restos de Jenni Rivera fueron trasladados a California, donde se le dio una emotiva despedida. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Los restos de la 'Diva de la Banda' se trasladaron al cementerio All Souls, ubicado en su natal Long Beach, California. Foto: Grosby Group/Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bajo estrictas medidas de seguridad, la carroza arribó al lugar y sólo se permitió el acceso a familiares y amigos cercanos de la cantante. Foto: Grosby Group/Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir En el lugar donde fue enterrada la cantante se colocó una carpa color blanco y para resguardar la intimidad. Foto: Grosby Group/Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir La familia Rivera se dio cita desde muy temprano en el sitio donde sería enterrada Jenni. Foto: Grosby Group/Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lupillo era uno de los más afligidos y se dice que El Toro de La Banda bebió cerveza ese día miesntras entonaba la canción 'Cuando Muere Una Dama', tal y como lo había pedido Jenni. Foto: Grosby Group/Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir No cabe duda, aunque la 'Diva de la Banda' es recordada con mucho cariño por sus fans, la incertidumbre en torno al caso sigue latente. ¿Accidente o atentado? Quizá eso se aclare con el tiempo. Foto: Fonovisa | Univision.com 0 Compartir Jenni fue una mujer fuerte, tuvo diferencias con sus hermanos pero supo arreglar sus conflictos antes de morir, sobre todo con Lupillo. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni, quedó a cargo del cuidado de sus hermanos. Hoy, cada uno de ellos, hacen su vida siguiendo los consejos que guardan de su querida madre. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Rosie Rivera, hermana de Jenni, es la encargada de velar por todo el patrimonio y herencia de la intéprete, aunque no ha sido fácil, pues la han acusado de lucrar con el nombre de su hermana. A la par, se ha especulado sobre la herencia, asegurando que ha sido el motivo principal por el cual la familia ha tenido problemas. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Chiquis reveló que su madre no le heredó absolutamente nada, e incluso dijo que la 'Diva de la Banda' se arrepentiría por haber tomado esta decisión, aunque no le guarda rencor y sigue los pasos de Jenni, pues hoy ha decidido dedicarse a cantar. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y aunque existe incertidumbre sobre su muerte, su emporio sigue creciendo. La 'Diva de la Banda' está más viva que nunca. Foto: Fonovisa | Univision.com 0 Compartir



Este no es el primer problema que el afamado beisbolista, nombrado en 2002 el jugador 101 de la lista de peloteros mejor pagados en las Grandes Ligas al percibir un salario de más de 6 millones de dólares como pitcher abridor de los Azulejos de Toronto, tiene con la ley ya que en junio de 2006 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y a más de 120 millas por hora en una autopista cerca de San Lorenzo, California.

En 2013 Esteban fue arrestado en Tijuana, Baja California, junto a otras personas ingiriendo cervezas a bordo de un taxi.

Este lunes Loaiza continuaba encerrado bajo fianza de 200,000 dólares y está previsto que el próximo miércoles se presente en la corte de Chula Vista.