TV SHOWS
TV SHOWS
latin grammy
Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 anuncia quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina

La Academia Latina de la Grabación, en asociación con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, anunció quién es la primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina 2025.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

Rumbo a Latin GRAMMY 2025, La Academia Latina de la Grabación ha estado dando a conocer a algunos de los ganadores de premios especiales, como Raphael, que será reconocido como Persona del Año.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías

Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías

Latin GRAMMY
15 min

Latin GRAMMY 2025: Anuncian quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina 2025

PUBLICIDAD

La Academia Latina de la Grabación, en asociación con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, informó que Luciana Ortega del Instituto Santa María de San Carlos (en Chile) es la primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina.

Más sobre Latin GRAMMY 2025

¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY (GRAMMY Award)?
2 mins

¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY (GRAMMY Award)?

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: cuándo son y en dónde puedo ver en vivo los premios y la alfombra roja
1 mins

Latin GRAMMY 2025: cuándo son y en dónde puedo ver en vivo los premios y la alfombra roja

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)
6 mins

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar por tus artistas favoritos? Así se elige a los ganadores
2 mins

Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar por tus artistas favoritos? Así se elige a los ganadores

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta
5 mins

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?
1 mins

Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up
0:30

Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Carín León, Iván Cornejo, Morat y más artistas confirmados para cantar en la edición 26
4 mins

Latin GRAMMY 2025: Carín León, Iván Cornejo, Morat y más artistas confirmados para cantar en la edición 26

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Leticia Maldonado es elegida como la artista oficial de la entrega número 26
2 mins

Latin GRAMMY 2025: Leticia Maldonado es elegida como la artista oficial de la entrega número 26

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías
15 mins

Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías

Latin GRAMMY

Este nuevo galardón tiene como objetivo honrar a un educador de música que sea excepcional, pertenezca a la comunidad musical global y esté logrando un impacto significativo al incorporar la música latina en su currículo.

En cuanto a la trayectoria de Luciana Ortega, quien recibirá este gran homenaje, ella ha enseñado música durante 10 años y actualmente da clases a más de 400 estudiantes de secundaria, con quienes utiliza un currículo musical holístico que va más allá de solo tocar instrumentos.

Luciana Ortega, primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina
Luciana Ortega, primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina
Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: ¿qué incluye el Premio al Educador de Música Latina?

Como parte del Premio al Educador de Música Latina, la escuela en donde Luciana Ortega imparte clases recibirá una donación de instrumentos musicales con un valor de 10 mil dólares.

Además, ella será acreedora a un viaje con todos los gastos pagados para asistir a la Presentación de los Premios Especiales, que se llevará a cabo durante la Semana de la 26a. Entrega Anual del Latin GRAMMY en Las Vegas, EE.UU.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Latin GRAMMY
5 min

Latin GRAMMY 2025: Cuándo son y en dónde puedo ver en vivo la alfombra roja y la premiación

Latin GRAMMY se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre. Podrás disfrutar los premios en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja inician a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comienza a las 8P/7C.

También podrás seguir el minuto a minuto de La Noche Más Importante de la Música Latina en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025.

Relacionados:
Latin GRAMMY 2025Latin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD