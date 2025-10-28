Latin GRAMMY 2025 anuncia quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina

Rumbo a Latin GRAMMY 2025, La Academia Latina de la Grabación ha estado dando a conocer a algunos de los ganadores de premios especiales, como Raphael, que será reconocido como Persona del Año.

Latin GRAMMY 2025: Anuncian quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina 2025

La Academia Latina de la Grabación, en asociación con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, informó que Luciana Ortega del Instituto Santa María de San Carlos (en Chile) es la primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina.

Este nuevo galardón tiene como objetivo honrar a un educador de música que sea excepcional, pertenezca a la comunidad musical global y esté logrando un impacto significativo al incorporar la música latina en su currículo.

En cuanto a la trayectoria de Luciana Ortega, quien recibirá este gran homenaje, ella ha enseñado música durante 10 años y actualmente da clases a más de 400 estudiantes de secundaria, con quienes utiliza un currículo musical holístico que va más allá de solo tocar instrumentos.

Luciana Ortega, primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: ¿qué incluye el Premio al Educador de Música Latina?

Como parte del Premio al Educador de Música Latina, la escuela en donde Luciana Ortega imparte clases recibirá una donación de instrumentos musicales con un valor de 10 mil dólares.

Además, ella será acreedora a un viaje con todos los gastos pagados para asistir a la Presentación de los Premios Especiales, que se llevará a cabo durante la Semana de la 26a. Entrega Anual del Latin GRAMMY en Las Vegas, EE.UU.

Latin GRAMMY 2025: Cuándo son y en dónde puedo ver en vivo la alfombra roja y la premiación

Latin GRAMMY se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre. Podrás disfrutar los premios en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja inician a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comienza a las 8P/7C.