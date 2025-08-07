Latin GRAMMY anuncia sus primeros galardonados de 2025: estos artistas recibirán Premios Especiales

La Academia Latina de la Grabación ya se prepara para la celebración de Latin GRAMMY 2025 el 13 de noviembre. Hace unas semanas se dio a conocer que el cantante Raphael será homenajeado como la Persona del Año.

Ahora, se revela quiénes serán galardonados con los Premios Especiales, así como la creación de un nuevo reconocimiento.

Latin GRAMMY anuncia a los galardonados con el Premio a la Excelencia Musical 2025

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer que, para su edición de 2025, seis artistas serán acreedores al Premio a la Excelencia Musical: Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón. Este reconocimiento se otorga a intérpretes que han hecho contribuciones sobresalientes a la música latina y sus comunidades a lo largo de su carrera.

Susana Baca es una cantante peruana que ha dedicado su trayectoria a investigar, celebrar y preservar las tradiciones de la música afroperuana. Inicialmente se desempeñó como maestra de escuela, pero sus viajes a la costa peruana de la mano de su esposo, Ricardo Pereira, le dieron la oportunidad de estudiar la cultura negra de su país, elemento que se volvió clave en su carrera.

Enrique Bunbury (Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy) es uno de los rockeros más visionarios de España. Inició su carrera como vocalista de Héroes del Silencio y al lanzarse como solista, no hizo más que consolidar su lugar en la música en español.

Ivan Lins (Ivan Guimarães Lin) es un tecladista y cantautor brasileño, toda una institución en su país y un referente para todo el continente. Dio sus primeros pasos dentro del género de la bossa nova, pero no tardó mucho tiempo en encontrar su propio estilo y evolucionar con él. Sus composiciones han atrapado a varias generaciones de jazzeros estadounidenses, desde Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan a Quincy Jones y Michael Bublé.

Pandora es un trío musical mexicano conformado por Fernanda Meade y las hermanas Isabel y Mayte Lascurain. Su álbum debut salió en 1985 y, desde entonces, han cautivado a las audiencias con sus ritmos y voces. En 2025, celebran 40 años de trayectoria, lo que hace doblemente especial el Premio a la Excelencia Musical. A lo largo de su carrera, han trabajado junto a íconos musicales como Armando Manzanero y Frank Sinatra, Julie Andrews y Luis Miguel.

Olga Tañón es una cantante puertorriqueña que se ha caracterizado por romper esquemas desde el inicio de su carrera. Empezó como integrante del grupo tropical Chantelle y, en su etapa como solista, hizo suyo el merengue, un género que estaba dominado por voces masculinas, predominantemente de República Dominicana. Además, a lo largo de su carrera ha experimentado con una multitud de géneros, como la bachata, la salsa y hasta el pop latino.

Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora, Eric Schilling y Olga Tañón recibirán el Premio a la Excelencia Musical de Latin GRAMMY 2025. Imagen Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY anuncia al galardonado con el Premio del Consejo Directivo 2025

Otro de los Premios Especiales de Latin GRAMMY es el Premio del Consejo Directivo. A diferencia del Premio a la Excelencia Musical, este se otorga a quienes han realizado importantes contribuciones a la música latina, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones.

Eric Schiling será quien se lleve el galardón este año. Se trata de un ingeniero de sonido que ha ayudado a moldear la música de grandes estrellas latinas como Gloria y Emilio Estefan, Shakira, Alejandro Sanz, Thalía, Juan Luis Guerra, Cachao, entre muchos otros más.

Latin GRAMMY otorgará un nuevo reconocimiento a partir de 2025: Premio al Educador de Música Latina

Este año, La Academia Latina de la Grabación otorgará un nuevo galardón, en asociación con la Fundación Cultural Latin GRAMMY: el Premio al Educador de Música Latina.

Esta distinción reconocerá a un educador excepcional de la comunidad global de la música que haya tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios. Además, el ganador recibirá una donación de 10 mil dólares en instrumentos musicales para el programa musical en su escuela.

¿Cuándo se entregarán los Premios Especiales de los Latin GRAMMY 2025?

Se homenajeará a los artistas galardonados en un evento privado el 9 de noviembre de 2025 en Las Vegas. Este es un evento independiente de la premiación de Latin GRAMMY que se transmite por Univision.

¿Cuándo es Latin GRAMMY 2025?

La Noche Más Importante de la Música Latina se celebrará el 13 de noviembre de 2025.