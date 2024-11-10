Latin GRAMMY 2024: Shakira está nominada en la categoría Álbum del Año

La Academia Latina de la Grabación reconocerá a lo mejor de la música latina en los premios Latin GRAMMY . Entre las estrellas más importantes de la noche sin lugar a duda está Shakira.

La cantante originaria de Barranquilla, Colombia, figura en la lista de nominados de los Latin GRAMMY en tres de las categorías más importantes de la ceremonia.

Premios Latin GRAMMY 2024: Shakira nominada por Álbum del Año

Shakira y su material discográfico 'Las Mujeres ya no Lloran' fueron nominados a Álbum del Año, categoría en la que también están presentes Carín León, Residente, Mon Laferte, Camilo, Ángela Aguilar y Karol G, entre otros.

'(Entre Paréntesis)', su colaboración con Grupo Frontera, compite a Canción de Año, mientras que 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' fue reconocida con la nominación a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina.

Latin GRAMMY 2024: conoce a los conductores de Noche de Estrellas y otras sorpresas

Noche de Estrellas, el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, dará inicio en punto de las 7P/6C del 14 de noviembre y lo podrás ver completamente en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Como ya es una tradición desde el 2005, Raúl de Molina será uno de los conductores de este preshow, junto a Chiquinquirá Delgado, Borja Voces y Clarissa Molina.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver la gran

fiesta?

Por tercera ocasión en su historia y para celebrar sus 25 años dedicados a homenajear a los mayores exponentes de la música latina, los Latin GRAMMY se realizarán en la ciudad de Miami, en Floria, específicamente en el Kaseya Center.

La entrega de premios se realizará el 14 de noviembre a las 8P/7C, pero una hora antes Univision tiene preparada una programación especial.

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univisión, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo Noche de Estrellas, en el que serás testigo de la alfombra roja que recibirá a tus artistas preferidos.



Una hora más tarde, a las 8P/7C, iniciará la entrega de premios y los performances de los cantantes invitados. Lo anterior tendrá una duración total de tres horas.