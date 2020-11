Kany García: “Este Latin GRAMMY me recuerda a algunos de mis cumpleaños”

Tras recibir el Latin GRAMMY 2019 al Mejor Álbum Cantautor, Kany García regresa este año como la mujer con más postulaciones al codiciado megáfono: cinco, incluyendo las de Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor. "Estoy muy agradecida porque sin hacer música de tendencia, mis canciones reciban este reconocimiento. Es el resultado de años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de no soltar la rienda jamás ".

Curiosamente fue al "aflojar un poco" esa rienda que vino la inspiración de 'Mesa Para Dos', el álbum de duetos que le brindó todas estas nominaciones. “Por culpa de la pandemia por fin dejé de pensar que las cosas tienen que ser de esta manera y que hay que estructurarlas de una forma determinada. Este fue un año que nos ha enseñado a dejarnos llevar, a improvisar y aceptar que la incertidumbre es el pan de cada día. Este fue un disco en el que tuve el tiempo para escribir desde casa, que es algo que no existía antes en mi vida, y que gracias a esta gran necesidad de conectarme con la gente y con mis compañeros, pude realizar”.

'Mesa Para Dos' es un álbum de duetos con algunos de los colegas que Kany García más admira, como Nahuel Pennisi, Pedro Capó y Carlos Vives, entre otros: “Lo más lindo es que tuve la complicidad de parte de mis compañeros. Una complicidad real y fiel porque no fue fácil pedirle a un compañero grábate desde tu casa, grábate desde tu celular, desde el micrófono que tengas y confíate que todo va a estar bien”.

Claro, que en grabaciones tan orgánicas no podían faltar las anécdotas: “¡Pasó de todo! Una de las que más recuerdo es con Cata de Monsieur Periné; grabó 'Se Portaba Mal’ con su celular y desde su auto. Pensó que allí, encerrada, todo iba a quedar bien… Pero los cristales hicieron que rebotara todo el sonido y tuvimos que buscarla de nuevo cuando había llegado a pasar la cuarentena en el campo. Allí, no tenía nada. Usó de nuevo su celular ¡y se metió debajo de las sábanas! El resultado es magnífico”.

La creadora de éxitos como 'Para Siempre' y 'Duele Menos', tuvo que pedir una prórroga para entregar el disco. “Fue parte de ese proceso de grabar en medio de la pandemia. Carlos Rivera me pidió días adicionales para grabar su tema porque no le llegaban sus micrófonos. Es que, claro, todo el mundo estaba pidiendo equipo a las casas, y a él no terminaba de llegarle el suyo. Por eso , por primera vez, tuve que entregar el álbum con dos días de retraso… pero valió la pena”.