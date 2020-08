Tras un vuelo “muerta de miedo” y 4 test de coronavirus, Greeicy Rendón estará en Premios Juventud

“¡No lo podía creer! Pregunté: ¿por qué yo? ¡Selena ha sido y es un gran referente de la música!. El primer casting que hice en mi vida lo hice grabando un VHS de una canción de Selena, ‘Como la flor’, porque pensaba que interpretando esa canción, no me podrían rechazar”.

“Venía con mucho miedo, entonces como que llegué acá y pues como que no quería tocar nada, hasta por momentos trataba de no respirar y siempre juiciosa con el tapabocas, súper consciente de lavarme las manos…”.

Otro de sus grandes miedos era hacerse la prueba del covid-19, pero ¡ahora sumará cuatro de ellas en menos de una semana! “En Colombia me hicieron la de sangre, y tenía mucho miedo de hacerme la de nariz porque veía los videos y decía ¡qué grave! Pero en Miami me tocó hacérmela y no fue tan mala experiencia. Y antes de regresar a Colombia me hacen una acá en Miami y otra cuando llegue a Colombia. Allí estaré en cuarentena”.