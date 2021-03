¿Con esposa, novia o soltero? Engin Akyürek y el enigma de su vida personal (y amorosa)

Más allá de su conocida y exitosa trayectoria artística, el nacido en Turquía ha sabido tener bajo reserva los detalles de su vida privada. No cuenta con un perfil oficial dentro de las redes sociales más populares como Instagram, Facebook o Twitter. Sin embargo, se conocen algunos romances que ha sostenido y que ha compartido con compañeras de profesión.

De acuerdo con el sitio del Diario El Sol, mientras participaba en 2014 en las grabaciones de la telenovela 'Kara Para Ask' (producción que protagonizó Angelique Boyer y Andrés Palacios bajo el nombre Imperio de Mentiras), sostuvo un noviazgo con Tuvana Türkay. No obstante, el histrión no se pronunció al respecto.