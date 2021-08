En La Hija del Embajador, Nare les dijo adiós para siempre a Sancar y Melek en el final de temporada

'El Ave Bicolor' no se marchó sin despedirse del gran amor de su vida. No lo hizo cara a cara, pero sí con un mensaje desgarrador. La carta destinada a él marcaría una decisión definitiva. En su mensaje le explicó a Sancar que no podía amar a nadie, que intentó ser una buena madre: "Melek estará mejor sin mí, así como yo estuve mejor sin mi madre, y tú eres mejor que mi padre".