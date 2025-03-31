¿Qué pasó entre Yuri y su mamá? La cantante explicó cómo se perdonaron en Juego de Voces

Durante el 'Duelo de baladas' en el tercer programa de Juego de Voces, Yuri interpretó el tema “Por las veces” que removió muchas fibras de entre el público, pero antes compartió unas palabras a su yo del pasado, que dejaron al descubierto un tema tan delicado como impactante.

Pasamos por momentos muy duros, que te lastimaron y que lastimaste. Hoy, después de todo, tenemos una familia, una hermosa hija, un esposo maravilloso. Jesús llegó a tu vida y le dio orden, propósito, guía, dirección y salvación.

¿Qué pasó con los papás de Yuri?

Aunque Yuri ha sido muy abierta con sus problemas con el abuso de sustancias y por relacionarse con muchos hombres en una época de su vida, el tema de los problemas con sus padres era algo que le costaba mucho trabajo recordar.

Si había muchos problemas. Mis padres se divorciaron, hubo muchas cosas fuertes con mis padres. En la adolescencia fui una niña que desde niña me pusieron a trabajar. No tuve escuela, yo llegué hasta sexto año de primaria.

¿A qué edad empezó a trabajar Yuri? Los inicios de su trayectoria

En una entrevista durante los ensayos de Juego de voces, Yuri contó que a los 11 años empezó a trabajar y ganó su primer sueldo cantando, lo que fue un gran logró para ayudar a su familia a salir adelante, pero que le quitó muchas experiencias de su infancia.

Yuri no pudo tener amigas, ni se iba “de pinta” o de campamento con otras niñas de su edad, pues ella ya era vista como una señorita responsable que no podía dejar de dar sus shows, y por el cansancio se quedaba dormida en la escuela y la expulsaron por esa razón.

La situación con sus padres escaló a tal grado que Yuri resintió que la trataran diferente a sus hermanos y la tuvieran trabajando.

Yo a mis padres los perdoné antes de morir. Hablamos de todas estas cosas que yo sentía, de todas las cosas que yo les hice, porque yo fue un momento que me rebelé de todo lo que pasaba y que no me dejaban hacer nada. Mis hermanos podían hacer lo que querían y yo no, porque yo era la que mantenía la casa. No podía salir al cine, no podía salir a divertirme, porque tenía que cuidar mi garganta.

¿Yuri fue a terapia? El consejo que dio a las mujeres

Para superar esta dura experiencia, Yuri buscó ayuda y asistió a terapia para darse cuenta de todos los grandes traumas que ella fue cargando durante gran parte de su vida. Ahora sabe que eso cambió su perspectiva y dio un poderoso consejo a las mujeres.

Yo les aconsejo a todas las mujeres que vayan a terapia. Todas hemos sido dañadas en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Y eso te hace ser una mujer insegura, con mucho coraje o amargada, porque no arreglaste tu pasado.

¿Qué pasó entre Yuri y su mamá? La cantante dijo que fue “su esclava”

Como era el pilar de su familia, Yuri no solo tuvo que renunciar a su infancia para apoyar a sus padres y hermanos, sino que perdió toda su libertad por hacerle caso a su madre.

La cantante dijo que en algún momento se sintió esclava de su madre, pues no la dejaba hacer nada de lo que ella anhelaba fuera de cantar.

Yo decidí sanear la relación con mis padres, sobre todo con mi mamá, que fue muy dura. Fue una relación muy hermosa, pero muy fuerte. Mi mamá no me dejaba hacer nada, yo era como una “esclavita” de mi mamá. Pero después tuvimos una relación espectacular, cuando nos perdonamos, cuando nos dijimos las netas. Cuando tuvimos a Dios en nuestro corazón, pudimos decir: “tú me hiciste daño y yo te quiero pedir perdón, porque yo hablé mal de ti”. Y fue una cosa tremenda ese día.

La relación de Yuri y su madre mejoró desde entonces y ella aseguró que fueron muy unidas, se veían todos los fines de semana, comían juntas y hasta se hablaban por teléfono todos los días hasta que ella murió.

Gracias a su participación en Juego de voces, Yuri ha impactado al público tanto con sus interpretaciones de populares canciones, como por sus revelaciones sobre su controversial pasado y los problemas que tuvo con su familia.