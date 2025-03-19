TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

La actriz que le dio vida a 'Chispita' no es una niña: así logró Lucero volver a su infancia

¿Cómo fue que Juego de Voces encontró a niña igualita a Lucero en su época de ‘Chispita’? Revelamos el innovador proceso detrás de cámaras para traer de vuelta al icónico personaje.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Univision picture
Por:Univision
Video Lucero cara a cara con su niña ‘Chispita’ y recibe a una invitada muy especial en Juego de Voces 2025

Lucero vivió uno de los momentos más emotivos en el capítulo 1 de Juego de Voces 2025. Ella fue la encargada de inaugurar ‘El Portal’, una dinámica en la que los participantes pueden revivir su pasado.

La actriz y cantante caminó hacia un cuarto, donde se encontró con ‘Chispita’, el personaje la telenovela del mismo nombre que la lanzó a la fama. Ahí, tuvo una plática tan sentida con su niña interior, que soltó unas cuantas lágrimas.

PUBLICIDAD

Más allá de lo emotivo del momento, resultó sorprendente que la producción encontrara a una niña tan parecida a la Lucero de los 80. Lo que pocos saben es que esto se logró gracias a un innovador proceso que involucró el talento de más de una persona.

Lucero se reencontró con su versión del pasado en el estreno de la segunda temporada de Juego de Voces.
Lucero se reencontró con su versión del pasado en el estreno de la segunda temporada de Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

Así fue cómo ‘Chispita’ ‘revivió’ para Juego de Voces 2025

La producción se ayudó de una actriz infantil y tecnología de última generación para traer a ‘Chispita’ al 2025.
Frente a Lucero realmente estaba una niña, llamada Luciana, quien comparte algunos rasgos físicos con ella, y quien es egresada del Centro de Educación Artística de TelevisaUnivision.

Previo al gran encuentro, Luciana se dijo emocionada de ser parte de un momento tan emotivo y coincidió con que tiene un gran parecido con la capitana de las 'Leyendas'.

El reencuentro de Lucero con ‘Chispita’ se logró gracias a la Inteligencia Artificial

Pero eso no fue todo. La producción se valió de los últimos avances tecnológicos para darle un toque más realista y mágico al momento: usaron IA para que el rostro de Luciana se pareciera más al de Lucero.

El proceso para lograrlo fue tan largo como complicado: el primer paso fue entrenar a un modelo de aprendizaje para que detectara expresiones faciales de ambas actrices. Tan solo el entrenamiento tomó unas 3 semanas.

Lucero en su reencuentro con 'Chispita' en Juego de Voces 2025
Lucero en su reencuentro con 'Chispita' en Juego de Voces 2025
Imagen TelevisaUnivision


Con esta información, la Inteligencia Artificial pudo sobreponer el rostro de Lucero al de Luciana. Después, especialistas en esta tecnología se encargaron de afinar detalles, como que el color de las pieles o el audio coincidieran, para darle un aspecto mucho más natural.

Así fue como la niña que apareció en las pantallas de la audiencia parecía prácticamente una copia de 'Chispita'.

Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025Lucero

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD