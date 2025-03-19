La actriz que le dio vida a 'Chispita' no es una niña: así logró Lucero volver a su infancia

Video Lucero cara a cara con su niña ‘Chispita’ y recibe a una invitada muy especial en Juego de Voces 2025

Lucero vivió uno de los momentos más emotivos en el capítulo 1 de Juego de Voces 2025. Ella fue la encargada de inaugurar ‘El Portal’, una dinámica en la que los participantes pueden revivir su pasado.

La actriz y cantante caminó hacia un cuarto, donde se encontró con ‘Chispita’, el personaje la telenovela del mismo nombre que la lanzó a la fama. Ahí, tuvo una plática tan sentida con su niña interior, que soltó unas cuantas lágrimas.

Más allá de lo emotivo del momento, resultó sorprendente que la producción encontrara a una niña tan parecida a la Lucero de los 80. Lo que pocos saben es que esto se logró gracias a un innovador proceso que involucró el talento de más de una persona.

Lucero se reencontró con su versión del pasado en el estreno de la segunda temporada de Juego de Voces. Imagen TelevisaUnivision.

Así fue cómo ‘Chispita’ ‘revivió’ para Juego de Voces 2025

La producción se ayudó de una actriz infantil y tecnología de última generación para traer a ‘Chispita’ al 2025.

Frente a Lucero realmente estaba una niña, llamada Luciana, quien comparte algunos rasgos físicos con ella, y quien es egresada del Centro de Educación Artística de TelevisaUnivision.

Previo al gran encuentro, Luciana se dijo emocionada de ser parte de un momento tan emotivo y coincidió con que tiene un gran parecido con la capitana de las 'Leyendas'.

El reencuentro de Lucero con ‘Chispita’ se logró gracias a la Inteligencia Artificial

Pero eso no fue todo. La producción se valió de los últimos avances tecnológicos para darle un toque más realista y mágico al momento: usaron IA para que el rostro de Luciana se pareciera más al de Lucero.

El proceso para lograrlo fue tan largo como complicado: el primer paso fue entrenar a un modelo de aprendizaje para que detectara expresiones faciales de ambas actrices. Tan solo el entrenamiento tomó unas 3 semanas.

Lucero en su reencuentro con 'Chispita' en Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision



Con esta información, la Inteligencia Artificial pudo sobreponer el rostro de Lucero al de Luciana. Después, especialistas en esta tecnología se encargaron de afinar detalles, como que el color de las pieles o el audio coincidieran, para darle un aspecto mucho más natural.