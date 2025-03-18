Yahir se lució con tremendo baile a lado de Lucero, ¿cómo reaccionaron Mijares y Lucerito?
El escenario de Juego de Voces se encendió cuando, a petición de la propia Lucero, Yahir ‘sacó los prohibidos’ y le bailó con mucha entrega.
No todo es competencia en Juego de Voces. En medio de los retos, ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’ se dan la oportunidad de bromear entre ellos y hasta ‘intercambiar’ parejas de baile, como demostraron Lucero y Yahir en el capítulo 1 de la segunda temporada.
Yahir bailó con Lucero y ‘sacó los prohibidos’
El reto ‘Dueto Prohibido’ enfrentó a Lucero y Emmanuel, del equipo de las ‘Leyendas’, contra Yahir y María León, de las ‘Estrellas’. Si bien estos últimos se llevaron el triunfo de esa ronda, Angélica Vale propuso que intercambiaran parejas, con lo que ‘La novia de América’ no se quedó con las ganas de probar más de cerca el ritmo de su contrincante.
Ya en pleno baile, confesó que lo que “le importaba” era el “paso del final” de la coreografía entre Yahir y María León. Sin dudarlo, el cantante concedió sus deseos y empezó a bajar sin dejar de mover sus caderas.
Al mismo tiempo, María León hizo pareja con Emmanuel. La conductora de Juego de Voces, Angélica Vale, también se unió a la fiesta e invitó a Alexander Acha a compartir pista con ella.
La reacción de Mijares y Lucero Mijares al baile de Yahir a Lucero
El momento no pasó desapercibido para la familia de la capitana de ‘Leyendas’. Mijares fue el primero en reaccionar: aunque, inicialmente, se mostró despreocupado por el baile de su exesposa, cuando subió la temperatura, no pudo evitar hacer un gesto de total sorpresa.
De igual manera, Lucero Mijares expresó su gran asombro ante las cámaras.