Piso 21 y Natalia Jiménez serán los siguientes invitados de Juego de Voces: todo sobre ellos

Juego de Voces 2025 no solo es un desplante de talento entre las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’. En capítulos recientes, el programa ha contado con invitados especiales. El capítulo 4 también contará con la presencia de grandes artistas.

No dio más detalles sobre cómo será su participación especial o qué sorpresas prepararán para el programa, pero sí prometió que será “una misión de multigénero”. Es decir, que se fusionarán estilos musicales en el escenario.

¿Quiénes serán los invitados del capítulo 4 de Juego de Voces 2025?

Ricardo Margaleff fue el encargado de anunciar que Piso 21 y Natalia Jiménez serán los invitados del cuarto capítulo de Juego de Voces 2025.

¿Quiénes son Piso 21? Todo sobre la banda colombiana

Piso 21 es una banda colombiana de música urbana, integrada por David Escobar, ‘DIM’, Juan David Huertas, ‘El Profe’, y Pablo Mejía ‘Pablito’.

Juan David Castaño Montoya ‘Llane’, fue uno de sus miembros fundadores.

David Lorduy Hernández , ‘Lorduy’, fue otro de sus miembros, de 2019 a 2025. En enero de este año, anunció su salida de la agrupación.

Algunas de las canciones más populares de Piso 21 son ‘Déjala que vuelva’, ‘Pa’ olvidarme de ella’, ‘Te vi’, ‘Volver’ o ‘Te amo’. A lo largo de su trayectoria, han trabajado de la mano de otros artistas como Marc Anthony, Manuel Turizo, Maluma, Danny Ocean, entre otros.

Ya que los géneros urbano y latino son en los que destacan, podremos esperar que reten a los participantes de Juego de Voces a unirse a uno de estos.

¿Quién es Natalia Jiménez? Conocida cantante por La Quinta Estación

Natalia Jiménez es una cantautora española de 43 años. Saltó a la fama como vocalista de la agrupación La Quinta Estación, si bien, desde 2011 destaca como solista.

‘Creo en mí’, ‘Quédate con ella’, ‘El destino’, ‘Una mentira más’ y ‘Ya lo sé que tú te vas’ son algunos de los temas con los que ha destacado.