TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Piso 21 y Natalia Jiménez serán los siguientes invitados de Juego de Voces: todo sobre ellos

Al final del programa pasado, Ricardo Margaleff dio a conocer quiénes serán los siguientes invitados que engalarán Juego de Voces 2025.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Univision picture
Por:Univision
Video Mijares estalla en celos y Yahir lo llama "suegro" | Juego de Voces

Juego de Voces 2025 no solo es un desplante de talento entre las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’. En capítulos recientes, el programa ha contado con invitados especiales. El capítulo 4 también contará con la presencia de grandes artistas.

No dio más detalles sobre cómo será su participación especial o qué sorpresas prepararán para el programa, pero sí prometió que será “una misión de multigénero”. Es decir, que se fusionarán estilos musicales en el escenario.

PUBLICIDAD

¿Quiénes serán los invitados del capítulo 4 de Juego de Voces 2025?

Ricardo Margaleff fue el encargado de anunciar que Piso 21 y Natalia Jiménez serán los invitados del cuarto capítulo de Juego de Voces 2025.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

No dio más detalles sobre cómo será su participación especial o qué sorpresas prepararán para el programa, así que tendremos que verlo para atestiguar tal despliegue de talentos.

¿Quiénes son Piso 21? Todo sobre la banda colombiana

Piso 21 es una banda colombiana de música urbana, integrada por David Escobar, ‘DIM’, Juan David Huertas, ‘El Profe’, y Pablo Mejía ‘Pablito’.

Piso 21
Piso 21
Imagen Mezcalent


Juan David Castaño Montoya ‘Llane’, fue uno de sus miembros fundadores.

David Lorduy Hernández , ‘Lorduy’, fue otro de sus miembros, de 2019 a 2025. En enero de este año, anunció su salida de la agrupación.

Algunas de las canciones más populares de Piso 21 son ‘Déjala que vuelva’, ‘Pa’ olvidarme de ella’, ‘Te vi’, ‘Volver’ o ‘Te amo’. A lo largo de su trayectoria, han trabajado de la mano de otros artistas como Marc Anthony, Manuel Turizo, Maluma, Danny Ocean, entre otros.

Ya que los géneros urbano y latino son en los que destacan, podremos esperar que reten a los participantes de Juego de Voces a unirse a uno de estos.

¿Quién es Natalia Jiménez? Conocida cantante por La Quinta Estación

Natalia Jiménez es una cantautora española de 43 años. Saltó a la fama como vocalista de la agrupación La Quinta Estación, si bien, desde 2011 destaca como solista.

Natalia Jiménez en la cocina﻿
Natalia Jiménez en la cocina﻿
Imagen Getty Images


‘Creo en mí’, ‘Quédate con ella’, ‘El destino’, ‘Una mentira más’ y ‘Ya lo sé que tú te vas’ son algunos de los temas con los que ha destacado.

Además del pop en español, ha triunfado en géneros como el ranchero, por lo que podemos esperar que le imprima el toque mexicano a su participación en Juego de Voces 2025.

Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025Natalia JimenezPiso 21

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD