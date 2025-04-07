¿Quién es el novio de María León? Encendieron juntos el escenario de Juego de Voces 2025
María León y su novio, Allen Genkin, nos regalaron una de las presentaciones más explosivas de Juego de Voces 2025: ¿quién es él?
Una de las dinámicas del capítulo 4 de Juego de Voces 2025 fue ‘Historias de amor’. Este reto le dio la oportunidad a una ‘Leyenda’ y una ‘Estrella’ de compartir con el público un vistazo a su vida romántica.
María León bailó con su novio en Juego de Voces 2025
Por parte de las ‘Leyendas’, Yuri invitó a su esposo, Rodrigo Espinoza, a unir sus voces en un dueto de ‘Lloviendo estrellas’.
La representante de las ‘Estrellas’ en este reto fue María León, quien, como pocas veces, compartió escenario con su novio, Allen Genkin. Ambos se fundieron en una ardiente presentación de ‘Fallin’, en la que sacaron a relucir su talento para el baile.
Con una coreografía sensual, piruetas y una potente voz, la pareja subió la temperatura al capítulo 4 de Juego de Voces 2025.
¿Quién es el novio de María León?
La cantante tuvo poco tiempo para presentar a su pareja frente a las cámaras. Solo comentó que se conocieron “bailando” y “que la danza nos sigue retroalimentando ese amor que nos sentimos”.
Tal como mencionó Angélica Vale en el programa, Allen Genkin, como se llama el novio de María León, es originario de EE.UU.
La danza ha sido la pasión que ha marcado su vida: se inició en las competencias de baile de salón desde los 12 años. Desde entonces, se ha especializado en los géneros latinos.
En los años que se dedicó a la danza competitiva tuvo importantes logros, como calificar dos veces como finalista en la USA Dance Youth National y en el campeonato California Regional Dance Youth.
Tras retirarse de las competencias de baile, se ha dedicado a la enseñanza de danza y ha participado en múltiples programas de televisión que le permiten demostrar sus habilidades, como Mira Quién Baila.
La historia de amor de María León y su novio, Allen Genkin
Fue precisamente el escenario de Mira Quién Baila 2022 el que conectó a la cantante de 39 años con el bailarín.
María León contó en Desiguales que ahí fue donde se conocieron: ella era una participante del reality, y él, bailarín y coreógrafo. Todo inició como una amistad, pero, al cabo de un año, él le propuso intentar algo más.
La integrante de las ‘Estrellas’ no aceptó de inmediato. “Yo le dije: ‘¿Sabes qué? Estoy muy rota’. Venía saliendo de una relación supercomplicada. Y me dijo: ‘Déjame quedarme y yo te ayudo a sanar’. Y lo hizo, y eso hizo que me enamorara mucho más de él”, relató María León.
En la misma conversación con Desiguales, admitió que "la única mala suerte” de relación es la distancia, puesto que Allen vive “en otro lado del mundo”, por lo que no pueden verse con tanta regularidad.