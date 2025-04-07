TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces 2025

¿Quién es el novio de María León? Encendieron juntos el escenario de Juego de Voces 2025

María León y su novio, Allen Genkin, nos regalaron una de las presentaciones más explosivas de Juego de Voces 2025: ¿quién es él?

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Univision picture
Por:Univision
Video Esposo de Yuri la hace llorar por sus palabras de amor y emociona a Lucero

Una de las dinámicas del capítulo 4 de Juego de Voces 2025 fue ‘Historias de amor’. Este reto le dio la oportunidad a una ‘Leyenda’ y una ‘Estrella’ de compartir con el público un vistazo a su vida romántica.

María León bailó con su novio en Juego de Voces 2025

PUBLICIDAD

Por parte de las ‘Leyendas’, Yuri invitó a su esposo, Rodrigo Espinoza, a unir sus voces en un dueto de ‘Lloviendo estrellas’.

La representante de las ‘Estrellas’ en este reto fue María León, quien, como pocas veces, compartió escenario con su novio, Allen Genkin. Ambos se fundieron en una ardiente presentación de ‘Fallin’, en la que sacaron a relucir su talento para el baile.

María León y su novio, Allen Genkin, en Juego de Voces 2025.
María León y su novio, Allen Genkin, en Juego de Voces 2025.
Imagen TelevisaUnivision


Con una coreografía sensual, piruetas y una potente voz, la pareja subió la temperatura al capítulo 4 de Juego de Voces 2025.

María León y su novio, Allen Genkin, en Juego de Voces 2025.
María León y su novio, Allen Genkin, en Juego de Voces 2025.
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Juego de Voces 2025

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

¿Quién es el novio de María León?

La cantante tuvo poco tiempo para presentar a su pareja frente a las cámaras. Solo comentó que se conocieron “bailando” y “que la danza nos sigue retroalimentando ese amor que nos sentimos”.

Tal como mencionó Angélica Vale en el programa, Allen Genkin, como se llama el novio de María León, es originario de EE.UU.

María León y su novio, Allen Genkin
María León y su novio, Allen Genkin
Imagen Allen Genkin/Instagram


La danza ha sido la pasión que ha marcado su vida: se inició en las competencias de baile de salón desde los 12 años. Desde entonces, se ha especializado en los géneros latinos.

En los años que se dedicó a la danza competitiva tuvo importantes logros, como calificar dos veces como finalista en la USA Dance Youth National y en el campeonato California Regional Dance Youth.

Tras retirarse de las competencias de baile, se ha dedicado a la enseñanza de danza y ha participado en múltiples programas de televisión que le permiten demostrar sus habilidades, como Mira Quién Baila.

María León y su novio, Allen Genkin.
María León y su novio, Allen Genkin.
Imagen Allen Genkin/Instragram

La historia de amor de María León y su novio, Allen Genkin

Fue precisamente el escenario de Mira Quién Baila 2022 el que conectó a la cantante de 39 años con el bailarín.

PUBLICIDAD

María León contó en Desiguales que ahí fue donde se conocieron: ella era una participante del reality, y él, bailarín y coreógrafo. Todo inició como una amistad, pero, al cabo de un año, él le propuso intentar algo más.

María León y su novio, Allen Genkin
María León y su novio, Allen Genkin
Imagen TelevisaUnivision.


La integrante de las ‘Estrellas’ no aceptó de inmediato. “Yo le dije: ‘¿Sabes qué? Estoy muy rota’. Venía saliendo de una relación supercomplicada. Y me dijo: ‘Déjame quedarme y yo te ayudo a sanar’. Y lo hizo, y eso hizo que me enamorara mucho más de él”, relató María León.

En la misma conversación con Desiguales, admitió que "la única mala suerte” de relación es la distancia, puesto que Allen vive “en otro lado del mundo”, por lo que no pueden verse con tanta regularidad.

Relacionados:
Juego de Voces 2025Juego de VocesMaría León

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD