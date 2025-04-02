El capítulo 4 de Juego de Voces será una fusión de ritmos musicales con Piso 21 y Natalia Jiménez

Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 3 con Mijares llora por su papá

¿Quiénes serán los invitados del capítulo 4 de Juego de Voces?

El programa del próximo 6 de abril contará con dos invitados especiales: Piso 21 y Natalia Jiménez.

Según adelantó Ricardo Margaleff, su presencia en el escenario desatará “una misión de multigénero”. Dado que la agrupación colombiana es más conocida por sus ritmos urbanos y latinos, y la cantante española, por sus canciones con sazón mexicano, seguramente habrá una interesante fusión de sonidos.

Juego de Voces 2025: ¿Qué pasó en el capítulo 3?

Gracias a los invitados especiales, dinámicas y presentaciones, el capítulo anterior nos hizo vivir todo tipo de emociones. Mijares nos hizo llorar cuando pasó a 'El Portal' y recordó a su papá Chema, quien falleció joven y nunca lo vio tener éxito.

Yahir y Lucero Mijares hicieron un dueto que enfureció a Mijares

El primer reto de la noche fue ‘Dos vs. Dos’, por lo que una dupla de cada equipo se enfrentó a otra de sus contrincantes.

Por parte de las ‘Estrellas’, Yahir y Lucerito se lucieron con un dueto de ‘La fuerza del corazón’, mientras que los representantes de las ‘Leyendas’ fueron Yuri y Emmanuel, quienes entonaron ‘Dime cómo quieres’.

El primer equipo molestó a Mijares, pues, para llevar su presentación al siguiente nivel, Yahir y Lucerito fingieron miradas y roces románticos.

Lucero y Mijares cantaron a dueto

Otra presentación que se robó los aplausos fue la de Lucero y Mijares en el reto ‘Amor y Desamor’.

Alexander Acha y María León representaron a las ‘Estrellas’ en dicho duelo, con una interpretación de ‘Shallow’, que simbolizaba el enamoramiento.

Por su parte, los papás de Lucerito Mijares cantaron sobre el desamor con el clásico ‘Si me tenías’.

Los Recodos y Los Recoditos fueron los invitados especiales en el tercer capítulo de Juego de Voces 2025

‘Duelo de bandas’ fue la dinámica que le dio paso a los invitados del capítulo 3 del programa.

Del equipo de las ‘Leyendas’, Lucero fue la elegida para sumar su voz a la Banda Los Recodos, con una interpretación de ‘La mejor de todas’.

Del equipo de las ‘Estellas’, María León fue la representante, quien entonó ‘Me sobrabas tú’ junto a Los Recoditos.

Yuri repasó su pasado en una emotiva presentación

‘Duelo de baladas’ fue el reto que enfrentó a Alexander Acha y a Yuri. El integrante de las ‘Estrellas’ deleitó a la audiencia con una sentida y talentosa presentación de ‘Piano Man’, mientras que ‘La Güera’ cantó ‘Por las veces’.

Durante su interpretación, Yuri hizo un recorrido por su pasado, desde que era una niña que soñaba con ser bailarina hasta que llegó a ser una de las grandes ‘Leyendas’ de la música en español.

Manuel Mijares conmovió a todos en su paso por ‘El Portal’

En el capítulo 3 de Juego de Voces 2025, fue el turno del ‘Soldado del amor’ de entrar a ‘El Portal’, la dinámica que invita a los artistas a reencontrarse con una parte de su pasado.

El cantante de 67 años recordó a su difunto padre, 'Chema', quien falleció antes de verlo triunfar en los escenarios, así como lo difícil que fue esta pérdida y las dificultades que atravesó su familia a partir de la misma.

El momento llevó hasta las lágrimas a Manuel Mijares, Lucero, Lucerito y a la audiencia.

¿Qué juegos hubo en el capítulo 3 de Juego de Voces 2025?

El programa fue todo un derroche de talentos con un total de 8 retos al aire: ‘Dos vs. Dos’, ‘Amor y desamor’, ‘Duelo de bandas’, ‘Duelo de baladas’, ‘La que me gusta’, ‘Historia de una canción’, ‘El portal’, ‘La misma canción’.

Manuel Mijares se sumó de improvisto a la última dinámica y entonó, junto a Yuri y Lucerito un pedazo de ‘El triste’, de José José.

Las ‘Leyendas’ llegarán al capítulo 4 de Juego de Voces 2025 con una ligera ventaja: acumulan 17 puntos, contra 16 de las ‘Estrellas’.