María León impresionó con sus piruetas en 'Juego de Voces': su pasado explica por qué es tan buena

María León ganó el reto ‘¿Cuál suena, DJ?’ del capítulo 2 de Juego de Voces 2025. Su presentación de ‘Hollaback Girl’ impresionó al público no solo por su talento vocal, sino por la coreografía: la cantante de 39 años bailó y hasta hizo piruetas, como saltos hacia atrás, en el escenario de la competencia.

Lo que quizás no todos sepan es que la cantante tiene una larga trayectoria en el baile y otras disciplinas que seguramente le ayudaron en esta presentación.

María León fue porrista de pequeña, ¿por eso hace tan buenas piruetas en Juego de Voces 2025?

En 2021, la integrante de las ‘Estrellas’ reveló que, de pequeña, fue porrista del equipo mexicano de fútbol Atlas. Según relató, en una ocasión incluso tuvo la oportunidad de presentarse, junto con sus compañeras, en el medio tiempo de un partido en el Estadio Jalisco (en Guadalajara, México).

Si bien no ha compartido imágenes de su etapa como porrista, es posible que desde ese entonces aprendiera a hacer piruetas, o naciera su interés por las mismas.

Curiosamente, en una puesta en escena de 2024, interpretó a una porrista y, de igual manera, tuvo la oportunidad de mostrar en el escenario las volteretas de las que es capaz.

María León también es una gran atleta

Lo cierto es que el trabajo de la cantante no se limita al escenario. En sus redes sociales, frecuentemente comparte la gran dedicación que tiene por la actividad física, incluyendo pesas, crossfit, correr y más.

María León es una dedicada atleta. Imagen María León/Instagram