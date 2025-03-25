TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces 2025

Lucero repitió su 'outfit' de los 90 en 'Juego de Voces': el detalle que pocos reconocieron

Lucero aprovechó uno de los retos de Juego de Voces 2025 para hacer un guiño a su trayectoria, sin embargo, no todos notaron este detalle en su look.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Univision picture
Por:Univision
Video Quién conoce más a Mijares, ¿su ex Lucero o su hija?: este fue el resultado en Juego de Voces

En el capítulo 2 de Juego de Voces 2025, Lucero se enfrentó a María León en el reto ‘¿Cuál suena, DJ?’. La integrante de las ‘Leyendas’ eligió interpretar el tema ‘I’m So Excited’, un clásico del pop en inglés de los 80.

Un detalle que pudo pasar desapercibido por la audiencia fue su look, pues era mucho más que un vestuario para el escenario.

Lucero hizo un guiño a su carrera en los 90 en Juego de Voces

En su presentación, ‘La novia de América’ lució un look negro con una chaqueta azul brillante con motivos más coloridos en las mangas.

Este fue el look con el que Lucero hizo un guiño a su carrera en los 90 en Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision

Lo que quizás no todos sepan es que esta prenda es una reliquia de los 90. Entre 1993 y 1994, Lucero añadió a sus shows en vivo un homenaje a Michael Jackson, en el que interpretaba un popurrí de sus canciones y repetía sus famosas coreografías.

En el ‘performance’ de ‘Thriller’, usaba la misma chaqueta que, más de 30 años más tarde, llevó a Juego de Voces.

Ya que ambos temas son clásicos de los 80, no es de extrañar que Lucero quisiera reutilizar esta prenda que, evidentemente, también emula la moda de esa época.

@silosuso14212424

🥰 Lucero bailando "Thriller"🤌🏻😮‍💨🤩 #Lucero #michaeljackson #Thriller #baile #❤️ #viral #iconica #parati #fyp

♬ Thriller (Tribute To Michael Jackson) - Ab Fab

Lucero es gran fan de Michael Jackson

Otro dato curioso de la integrante de las ‘Leyendas’ es que, por años, se ha declarado fanática del ‘Rey del pop’.
Si el citado homenaje que le hizo en los 90 no fuera prueba suficiente, a principios de las grabaciones de Juego de Voces 2025 afirmó en una entrevista con ‘Las Estrellas’ que él “sigue siendo uno de sus grandes ídolos”.

Así también lo demostró en agosto de 2019, cuando compartió en sus redes sociales un video haciendo el ‘moonwalk’, el paso que ha caracterizado a Michael Jackson por años.

Un dato curioso es que ambos artistas comparten fecha de nacimiento, el 29 de agosto.

Juego de Voces 2025Juego de VocesLucero

