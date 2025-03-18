TV SHOWS
Lucero confiesa entre lágrimas que Mijares fue su “príncipe azul”: el emotivo momento en Juego de Voces

Durante una dinámica en Juego de Voces, Lucero repasó su historia con Mijares: reconoció la importancia del cantante en su vida y explicó cómo ha evolucionado su relación.

Video Lucero cara a cara con su niña ‘Chispita’ y recibe a una invitada muy especial en Juego de Voces 2025

Lucero vivió uno de los momentos más emotivos en el estreno de Juego de Voces 2025. La actriz y cantante fue la primera en pasar por ‘El Portal’, una nueva dinámica dentro del programa, que simula ser un viaje al pasado.

Gracias a este, ‘La Novia de América’ pudo reencontrarse con ‘Chispita’, es decir, su ‘yo’ de los 80 que protagonizó famosa telenovela del mismo nombre. La pequeña le hizo preguntas sobre el futuro, que ella respondió tan paciente como conmovida.

Imagen TelevisaUnivision

Juego de Voces

Lucero admite que Mijares fue su “príncipe azul”

‘Chispita’ no dudó en cuestionarla sobre su vida personal. Una de las preguntas que le hizo fue: “¿Encontraste a nuestro príncipe azul?”. Entre risas, Lucero admitió que sí y que es un cantante profesional, “superfamoso”, “un tipazo” y “bien guapo”.

Además, le advirtió a la pequeña que “te vas a enamorar muchísimo de él”.

Lucero se reencontró con su versión del pasado en el estreno de la segunda temporada de Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision.


Sin decir el nombre de Mijares, dejó claro que hablaba de Manuel Mijares, su exesposo y padre de sus hijos. “Como que pasan cosas en la vida que, pues tal vez se van a quedar siendo solamente amigos y no esposos”, le comentó a la niña.

“Pero también esa es una manera interesante y bonita de estar juntos”, añadió con un tono cariñoso.

De igual manera, Lucero le habló a su versión del pasado sobre los hijo que tuvo con Mijares, José Manuel y Lucerito.

