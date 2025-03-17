TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Así fue el conmovedor reencuentro de Lucero con Angélica Aragón y 'Chispita' en Juego de Voces

Lucero vivió uno de los momentos más emotivos en el estreno de Juego de Voces 2025. Una dinámica la conmovió hasta las lágrimas.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Univision picture
Por:Univision
Video Lucero cara a cara con su niña ‘Chispita’ y recibe a una invitada muy especial en Juego de Voces 2025

La noche del 16 de marzo dio inicio la segunda temporada de Juego de Voces. En esta, las 'Leyendas' (Lucero, Mijares, Yuri y Emmanuel) se enfrentan a las 'Estrellas' (Lucero Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha).

En su primera noche al aire, se introdujo una nueva sección, llamada ‘El Portal’. Lucero fue la encargada de estrenarla, y el momento fue tan conmovedor que le arrancó lágrimas a ella, a su propia hija y a la audiencia.

La segunda temporada de Juego de Voces estrenó una nueva sección llamada 'El Portal'.
La segunda temporada de Juego de Voces estrenó una nueva sección llamada 'El Portal'.
Imagen TelevisaUnivision

Lucero revive su pasado en ‘Chispita’

PUBLICIDAD

La mencionada dinámica simuló ser un portal del tiempo, a través del cual, la cantante se pudo reencontrar con su ‘yo’ del pasado. Del otro lado de la puerta, la esperaba una niña de trenzas largas, tal como la audiencia la conoció en los 80 con la telenovela 'Chispita'.

La pequeña pudo hacerle varias preguntas sobre cómo ha cambiado su vida y si cumplió sus sueños. Con mucha emoción, Lucero le contó que es una gran artista, que formó una familia a su manera y otros de sus logros.

Lucero se reencontró con su versión del pasado en el estreno de la segunda temporada de Juego de Voces.
Lucero se reencontró con su versión del pasado en el estreno de la segunda temporada de Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision.


Al enterarse de que tenía una hija, la Lucero del pasado, quiso enviarle un cariñoso mensaje para decirle lo mucho que la quiere y que siempre podrá contar con ella.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

Por su parte, la Lucero del presente le pidió a la pequeña nunca irse y vivir por siempre dentro de ella.

La dinámica de ‘El Portal’ conmovió tanto a la cantante que salió del cuarto en lágrimas.

Desde su lugar entre los concursantes, su hija tampoco pudo contener su emoción.

Lucero Mijares también se conmovió al ver el reencuentro de su mamá con su 'yo' del pasado en Juego de Voces.
Lucero Mijares también se conmovió al ver el reencuentro de su mamá con su 'yo' del pasado en Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision.

Lucero y Angélica Aragón se reencuentran 43 años después de 'Chispita'

El reencuentro con el pasado no estaba del todo completo: faltaba Lucía, su mamá en la ficción.

Precisamente cuando Lucero ya no se podía contener más, llegó una invitada sorpresa al foro de Juego de Voces: Angélica Aragón, quien interpretó a su madre en 'Chispita'.

El emotivo reencuentro de Lucero y Angélica Aragón en Juego de Voces.
El emotivo reencuentro de Lucero y Angélica Aragón en Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision


La actriz le llevó un ramo de flores a su ‘hija’ y ambas, claramente emocionadas, se fundieron en un sentido abrazo.

El emotivo reencuentro de Lucero y Angélica Aragón en Juego de Voces.
El emotivo reencuentro de Lucero y Angélica Aragón en Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision


Lucero recordó y le agradeció por los momentos que vivieron juntas y las lecciones que le dejó, mientras que Aragón dejó ver que su relación traspasó la pantalla, pues, ha estado presente en otros importantes momentos de su vida.

El emotivo reencuentro de Lucero y Angélica Aragón en Juego de Voces.
El emotivo reencuentro de Lucero y Angélica Aragón en Juego de Voces.
Imagen TelevisaUnivision


¡El reto está cantado! Ahora que conocemos esta nueva dinámica en Juego de Voces, podemos esperar otros emocionantes encuentros a lo largo de la segunda temporada.

PUBLICIDAD

¿Quién era ‘Chispita’?

‘Chispita’ es el título de una telenovela de 1982 protagonizada por Lucero y Angélica Aragón.

La historia giraba en torno a la vida de Isabel, apodada ‘Chispita’ (interpretada por ‘La Novia de América’) una niña que creció en un orfanato y, tras ser adoptada por un empresario, empieza su búsqueda por su madre, Lucía (Angélica Aragón).

¿Dónde ver ‘Chispita’?

La telenovela se encuentra disponible en el servicio de streaming ViX (da clic aquí para verla).

Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025LuceroAngélica Aragón

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD