Así fue el conmovedor reencuentro de Lucero con Angélica Aragón y 'Chispita' en Juego de Voces
Lucero vivió uno de los momentos más emotivos en el estreno de Juego de Voces 2025. Una dinámica la conmovió hasta las lágrimas.
La noche del 16 de marzo dio inicio la segunda temporada de Juego de Voces. En esta, las 'Leyendas' (Lucero, Mijares, Yuri y Emmanuel) se enfrentan a las 'Estrellas' (Lucero Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha).
En su primera noche al aire, se introdujo una nueva sección, llamada ‘El Portal’. Lucero fue la encargada de estrenarla, y el momento fue tan conmovedor que le arrancó lágrimas a ella, a su propia hija y a la audiencia.
Lucero revive su pasado en ‘Chispita’
La mencionada dinámica simuló ser un portal del tiempo, a través del cual, la cantante se pudo reencontrar con su ‘yo’ del pasado. Del otro lado de la puerta, la esperaba una niña de trenzas largas, tal como la audiencia la conoció en los 80 con la telenovela 'Chispita'.
La pequeña pudo hacerle varias preguntas sobre cómo ha cambiado su vida y si cumplió sus sueños. Con mucha emoción, Lucero le contó que es una gran artista, que formó una familia a su manera y otros de sus logros.
Al enterarse de que tenía una hija, la Lucero del pasado, quiso enviarle un cariñoso mensaje para decirle lo mucho que la quiere y que siempre podrá contar con ella.
Por su parte, la Lucero del presente le pidió a la pequeña nunca irse y vivir por siempre dentro de ella.
La dinámica de ‘El Portal’ conmovió tanto a la cantante que salió del cuarto en lágrimas.
Desde su lugar entre los concursantes, su hija tampoco pudo contener su emoción.
Lucero y Angélica Aragón se reencuentran 43 años después de 'Chispita'
El reencuentro con el pasado no estaba del todo completo: faltaba Lucía, su mamá en la ficción.
Precisamente cuando Lucero ya no se podía contener más, llegó una invitada sorpresa al foro de Juego de Voces: Angélica Aragón, quien interpretó a su madre en 'Chispita'.
La actriz le llevó un ramo de flores a su ‘hija’ y ambas, claramente emocionadas, se fundieron en un sentido abrazo.
Lucero recordó y le agradeció por los momentos que vivieron juntas y las lecciones que le dejó, mientras que Aragón dejó ver que su relación traspasó la pantalla, pues, ha estado presente en otros importantes momentos de su vida.
¿Quién era ‘Chispita’?
‘Chispita’ es el título de una telenovela de 1982 protagonizada por Lucero y Angélica Aragón.
La historia giraba en torno a la vida de Isabel, apodada ‘Chispita’ (interpretada por ‘La Novia de América’) una niña que creció en un orfanato y, tras ser adoptada por un empresario, empieza su búsqueda por su madre, Lucía (Angélica Aragón).
¿Dónde ver ‘Chispita’?
