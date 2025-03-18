El hermoso gesto de Lucero Mijares con la esposa de Emmanuel: Alexander Acha lo reveló en Juego de Voces

Video Lucerito y Mijares ponen la piel chinita al cantar con intensidad ‘No Se Murió El Amor’ en Juego de Voces

El estreno de Juego de Voces 2025 fue mucho más que una exhibición del talento de los artistas. En medio de las dinámicas del programa, quedó en claro que la buena relación ente ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’ va más allá de compartir escenarios.

Por ejemplo, Alexander Acha aprovechó las cámaras y los reflectores para destapar el gesto que Lucero Mijares tuvo con su mamá y que lo hizo apreciarla aún más.

Lucero Mijares y Alexander Acha en Juego de Voces. Imagen TelevisaUnivision

Alexander Acha destapa el gesto que Lucero Mijares tuvo con su “mamá enferma”

Previo a interpretar su propia versión de ‘Die With A Smile’, en el reto de ‘Dos vs. Dos’, el cantante de ‘Te amo’ quiso compartir una anécdota personal con el público.

Según relató, “hace un tiempo” asistió con su madre, Mercedes Alemán, a un concierto de Emmanuel y Mijares. “Mi mamá está enferma”, añadió Alexander Acha sin dar más detalles.

En dicho lugar también se encontraba Lucerito Mijares, quien, tomó a la esposa de Emmanuel “de los brazos, se puso a bailarle y cantarle, a sonreírle y a abrazarla. Todo el concierto”.

“Me dijiste todo ahí”, le afirmó a su compañera de equipo.

“Cuando ves que alguien quiere a tu mamá, automáticamente ese cariño es recíproco. Gracias por ese detalle que nunca voy a olvidar”, agregó.

Alexander Acha reveló el tierno gesto que Lucero Mijares tuvo con su mamá. Imagen TelevisaUnivision