La gran final de Juego de Voces 2025 contará con invitados de lujo: descubre quiénes son

Juego de Voces 2025 llegará a su fin el domingo 18 de mayo, cuando Las Estrellas y Las Leyendas se enfrenten por última vez en emocionantes retos que determinarán el equipo ganador.

El adiós del programa no estaría completo sin un desfile de grandes invitados. A lo largo de su segunda temporada, hemos visto a talentosos cantantes unir fuerzas con los integrantes de ambos los equipos, por lo que no es de extrañar que, en la gran final, haya otros más.

La gran final de Juego de Voces 2025 tendrá grandes invitados

El último capítulo de la segunda temporada del programa contará con la presencia de cantantes, actores y hasta deportistas. Alfredo Olivas, Carlos Rivera, Jesse & Joy, Dulce María, Víctor García, Alexis Ayala y Rafa Márquez son los confirmados para despedir Juego de Voces.

¡La sorpresa será con quiénes y de qué manera conjugarán sus talentos en el escenario!

Alfredo Olivas llevará su talento al foro de Juego de Voces

También apodado ‘Alfredito Olivas’ por la corta edad en la que inició en la música, a sus 31 años se ha convertido en un referente dentro de la música regional mexicana.

‘El paciente’, ‘En definitiva’, ‘Vete’, ‘No’, ‘El precio de la soledad’, entre otras, son algunas de las canciones más populares del cantante.

José Alfredo Olivas Rojas, su nombre de pila, también es reconocido por sus colaboraciones musicales con artistas como con la Banda MS de Sergio Lizárraga, Alejandro Fernández, Fuerza Regida y Carlos Rivera.

Alfredo Olivas Imagen Mezcalent

Carlos Rivera conquistará con canciones en la final del programa

El cantante de 39 años de edad es una de las voces más consolidadas dentro de la música mexicana, tanto por sus baladas como por sus incursiones en otros géneros y colaboraciones con otros artistas.

De igual manera, ha demostrado su maestría en la actuación, pues en sus primeros años participó en diversas obras musicales.

Entre sus mayores éxitos se encuentran ‘Te esperaba’, ‘Que lo nuestro se quede nuestro’, ‘Eres tú’, ‘¿Cómo pagarte?’, entre otros.

Carlos Rivera

Dulce María es otra de las invitadas en la final de Juego de Voces 2025

La exactriz de 'Rebelde' ha brillado con su luz propia en el mundo de la música desde 2010, cuando lanzó su primer álbum en solitario.

Algunos de sus éxitos son: ‘Ojalá’, ‘Inevitable’, ‘Rompecorazones’, ‘Lo que ves no es lo que soy’ y ‘Te daría todo’.

Dulce María. Imagen Instagram: @dulcemaria.

Jesse & Joy harán vibrar el escenario

Conformado por los hermanos Jesse y Joy Huerta, es uno de los duetos de pop más populares dentro de la industria musical mexicana.

Su carrera musical comenzó en 2006 con el lanzamiento del álbum ‘Esta es mi vida’, que incluía sus primeros éxitos, ‘Espacio sideral’, ‘Llegaste tú’ o ‘Ya no quiero’.

A casi 20 años de su debut en la escena musical, siguen cautivando audiencias con éxitos como ‘Dueles’, ‘Tanto’, ‘3 A.M.’, ‘Te esperé’, entre otros.

Jesse y Joy Imagen Mezcalent

Víctor García se unirá a la final de Juego de Voces 2025

Este año marca el regreso oficial del cantante a la música, después de unos cuantos años de ausencia, y su paso por el programa es una de las mejores maneras de anunciarlo.

En esta ocasión, se sitúa dentro del género de música regional mexicana, con temas como ‘Ayer te pedí’, ‘Otra vez’, ‘Invisible’ o ‘No sé de qué manera’. Su álbum ‘Mi regreso’ cuenta con colaboraciones de Tony Aguirre, La Adictiva, Matisse, Bobby Pulido, entre otros artistas de renombre.

El actor Alexis Ayala también estará presente en el programa especial

El reconocido villano de telenovelas e intérprete de ‘Solo para mujeres’ tendrá una participación especial en la final de Juego de Voces 2025. ¡No dejes de ver el programa para saber de qué se trata!

Alexis Ayala Imagen MezcalEnt

Rafa Márquez, futbolista de México, estará en la final de Juego de Voces 2025

¿Quién mejor que el experimentado jugador de fútbol para estar presente en el foro en el que las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’ se disputarán el primer lugar?