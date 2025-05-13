La gran final de Juego de Voces 2025 tendrá un horario especial: ¿a qué hora se transmitirá?

Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 9 - Homenaje a Lucero

Juego de Voces 2025 prepara los manteles largos, pues el domingo 18 de mayo llegará a su fin. Después de 9 semanas de impactantes números musicales, emotivos encuentros familiares, risas e invitados de lujo, las Estrellas y Leyendas pondrán todo sobre el escenario para disputarse el triunfo.

La gran final de Juego de Voces 2025 se transmitirá en otro horario al habitual

Más allá de las sorpresas que Lucero, Mijares, Yuri, Emmanuel, Lucerito Mijares, Alexander Acha, María León y Yahir preparen, la audiencia debe tener en cuenta que no podrán sintonizar Juego de Voces en el horario usual.

El 18 de mayo, el equipo de fútbol América se disputará con el Cruz Azul el partido de vuelta de la semifinal del Clausura 2025 de Liga MX, por lo que el itinerario cambia un poco: la gran final de Juego de Voces 2025 se transmitirá por Univision a las 7P / 6C / 8PAC.

También podrás ver el capítulo a través del servicio de streaming ViX.

¡No te olvides de sintonizar el programa para despedir a Las Leyendas y Las Estrellas!