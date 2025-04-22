TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces 2025

Mijares cantó con Daniel Boaventura en el capítulo 6 de Juego de Voces, ¿quién es él?

Manuel Mijares dejó con la boca abierta al público, pues su interpretación en uno de los retos fue a lado del brasileño Daniel Boaventura y ambos lo hicieron fantástico. Pero, ¿quién es este cantante y cuál ha sido su carrera musical?

Lili Diaz
Por:Lili Diaz
Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 6 - Duelos sinfónicos

La segunda temporada de Juego de Voces nos trajo el capítulo 6 y la noche estuvo llena de impactantes actuaciones musicales, como la de Lucero Mijares interpretando el tema 'El Privilegio de Amar', o la de Yuri junto a la Sonora Santanera, quienes hicieron bailar al público con 'La Pollera Colorá'.

Pero si hablamos de emocionar al público, no podemos dejar de lado el momento que protagonizaron Manuel Mijares y Daniel Boaventura.

Manuel Mijares y Daniel Boaventura cantan juntos por primera vez en Juego de Voces 2025

Yahir y Mijares se enfrentaron en el reto ‘Duelo por honor’ y ambos cantantes brillaron con la participación de grandes estrellas.

El sonorense contó con el acompañamiento de La Arrolladora Banda el Limón e interpretaron ‘El final de nuestra historia’.

Mientras que Mijares sorprendió a todos al hacer un dueto con el cantante brasileño Daniel Boaventura, con el tema ‘September’. Pero no solo estos dos cantantes estuvieron sobre el escenario, pues Lucerito Mijares se unió al performance y mostró que es una gran fan del artista brasileño, así como de la canción de la banda Earth, Wind & Fire.

Mijares y Daniel Boaventura en Juego de Voces
Mijares y Daniel Boaventura en Juego de Voces
Imagen TelevisaUnivision

¿Quién es Daniel Boaventura y cómo inició su carrera musical?

Daniel Boaventura nació el 19 de mayo de 1970, en Salvador de Bahía, Brasil. Es un reconocido intérprete y actor, que ha brillado en escenarios internacionales por su talento y presencia escénica. Comenzó su trayectoria artística en 1993 con el musical 'Os Cafajestes', que fue un éxito en su país y le otorgó el premio Sharp al Mejor Musical.

Este logro le abrió oportunidades en el cine y la televisión, debutando en la miniserie 'Hilda Furacão' y apareciendo en varias telenovelas brasileñas que se volvieron populares en la región.

Daniel BoaVentura
Daniel BoaVentura
Imagen Daniel BoaVentura / Instagram y TelevisaUnivision


Desde joven, Boaventura mostró gran afinidad por la música y fundó dos bandas: Hours Vacant y The Touches. Su talento llamó la atención del reconocido director teatral Fernando Guerreiro, quien lo invitó a participar en su montaje 'Zás Trás'.

En su carrera musical, debutó como solista en 2009 con el álbum 'Songs 4 U', que presenta versiones de grandes éxitos del jazz, R&B y pop. Desde entonces ha lanzado varios materiales discográficos, tanto en estudio como en directo, destacando 'Ao Vivo no México' y 'From Russia With Love'. Su estilo ha sido comparado con el de Frank Sinatra, por su voz cálida y su sofisticada interpretación.

Boaventura ha desarrollado un fuerte vínculo con el público mexicano, realizando numerosas presentaciones en el país y consolidándose como un artista de proyección internacional.

En una entrevista exclusiva para Juego de Voces, confesó que desde hacía tiempo deseaba cantar junto a Mijares y finalmente logró concretar ese sueño. Además, expresó su admiración por el intérprete de Soldado del amor y comentó que le encantaría volver a compartir escenario con él fuera del programa.

Mijares, Daniel Boaventura y Lucerito Mijares en Juego de Voces
Mijares, Daniel Boaventura y Lucerito Mijares en Juego de Voces
Imagen TelevisaUnivision


Las emociones continúan en la segunda temporada de Juego de Voces, no te pierdas el siguiente capítulo todos los domingos por Univision 7P/6C.

Juego de Voces 2025 Juego de Voces Manuel Mijares

