“Te amo”: Lucero se reencuentra con José Ron en Juego de Voces, así comenzó su amistad

Durante el capítulo 5 del programa completo de Juego de Voces, Las Estrellas y Las Leyendas se enfrentaron en varios desafíos que sorprendieron al público por la presencia de invitados con grandes voces, pero ninguno fue tan especial como el reencuentro de Lucero con un actor, cantante y amigo al que ella aprecia mucho.

Como uno de los invitados del capítulo 5 del programa completo de Juego de Voces, José Ron tuvo la oportunidad de cantar junto a Lucero en la dinámica ‘Historias de amigos’, y ella lo presentó de una forma muy especial que sorprendió al público.

Yo traje a ‘mi gallo’. Es ‘mi Gallo de Oro’. Es mi gallo de oro porque es mi Dionisio Pinzón, es un amigo actor, que trae a su banda, porque él toca la bateria, es rockero de corazón, es adorable, es José Ron, señoras y señores.

¿Cómo se conocieron Lucero y José Ron? Así comenzó su fuerte amistad

Lucero y José Ron se conocieron mientras grababan la serie ‘El Gallo de Oro’ que puedes ver en ViX. Tanto la historia como sus poderosas interpretaciones y sus escenas románticas cautivaron al público y fueron el inicio de su bella amistad, de la que ambos han hablado.

Cuando José Ron llegó al escenario de Juego de Voces en el capítulo 5, cantó junto a Lucero el tema ‘El final’ acompañado de su banda Koktel, y se tomó unos momentos para contar un poco sobre su historia con la cantante de ‘Electricidad’.

Mi querida Capo, mi Lucero, yo quiero decirte algo bien especial. Nos unió ‘El Gallo de Oro’, para mí es un proyecto bien especial, está aquí en mi corazón. Y sabes que vivimos cosas hermosas, pero hoy quiero que sepas que, sin duda, lo más valioso fue tu amistad. Compartimos mucho tiempo en locación, en rodaje y eso me permitió darme cuenta por qué eres la estrella que eres, no hablo de tu talento como actriz, sino de tu calidad humana. Si antes te admiraba, hoy te admiro más. Es un honor ser tu amigo.

“Te amo”: lo que Lucero contestó a José Ron en el capítulo 5 de Juego de Voces, segunda temporada

Ante las bellas palabras de José Ron durante el capítulo 5 de Juego de Voces, Lucero no se quedó callada y aparte de expresarle un sincero “Te amo” al actor y cantante, dijo unas palabras sobre su relación.

Yo agradezco la amistad de José, agradezco este cariño. Gracias por compartir tantos momentos juntos. Ese “Gallo de Oro” nos llevó a ser parte de la historia de la televisión. Gracias José, gracias por tu talento y por estar aquí rockeando.

¿José Ron también es cantante? Su trayectoria musical detrás de Juego de Voces

Luego de su aparición en el capítulo 5 de la segunda temporada de Juego de Voces, la carrera de José Ron llamó la atención del público, pues muchos lo ubicaban como un gran actor de famosas telenovelas como ‘Mujer de madera’, ‘Juro que te amo’, La que no podía amar’, ‘La mujer del Vendaval’ y ‘Muchacha italiana viene a casarse’, entre otras.

Pero José Ron también es cantante y músico. Él comenzó a explorar su pasión por la música con la creación de la banda Koktel, la cual combina diversos géneros musicales, como el pop y rock.

José Ron ha dicho que la música le permite ser él mismo, por lo que formó Koktel junto al productor y cantante Manuel Berzunza, la violinista Aleksa, el bajista Carlos Padilla y otros músicos que los apoyan con varios instrumentos.

José Ron ya se encontraba trabajando como actor cuando se dio cuenta de su pasión por la música, pero la hizo a un lado para dedicarse por completo a la actuación.

Mi gusto por la música es desde que vivía en Guadalajara, allá inicié, pero lo dejé por la actuación y hubo un momento, ya trabajando en México, que dije: ‘quiero retomar mi pasión por la música', y me metí a estudiar.



Su preparación, talento y presencia en los escenarios lo ha llevado a destacarse con Koktel y en poco tiempo llegaron al escenario de Juego de Voces 2025, para presentarse junto a Lucero y sorprender tanto a Las Estrellas como a Las Leyendas con su poderosa interpretación rock de ‘El final’.

