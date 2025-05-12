Lucero recibe homenaje por sus 45 años de trayectoria en la semifinal de Juego de Voces: ¿a qué edad inició su carrera?

Video Lucero llora ante el mensaje y canto de amor de su hija

La semifinal de Juego de Voces 2025 estuvo llena de momentos conmovedores, pero sin duda el que se llevó la noche fue el homenaje a Lucero, el cual comenzó cuando ‘La Novia de América’ pasó al centro del escenario y cada participante del show le dedicó un tierno mensaje mientras vertían arena dentro de un corazón de cristal.

Imagen TelevisaUnivision

Lucero fue sorprendida en la segunda temporada de Juego de Voces con un homenaje

PUBLICIDAD

Posteriormente, Las Estrellas y Las Leyendas cantaron juntas Sobreviviré, una de las canciones más populares de Lucero, lo cual la llevó hasta las lágrimas de felicidad.

El tributo continuó con una melodía compuesta por sus fans, quienes viajaron desde diversas partes del mundo para verla y no dudaron en expresar, a través de ella, la profunda admiración que sienten por su trayectoria. Al finalizar, Lucero tomó el micrófono y agradeció por todo el cariño que ha recibido durante su carrera.

"Gracias a todos y cada uno de ustedes por estár aquí. Gracias por entregarme su corazón a lo largo de estos 45 años no puedo tener mejor celebración que esto, que han preparado para mí. Gracias por hacerme sentir tan grande y tan importante", fue parte de su discurso.

¿Cómo inició Lucero su carrera en el mundo del espectáculo?

Con más de 4 décadas presente en el mundo del espectáculo mexicano, Lucero Hogaza León debutó en la pantalla chica a los 10 años de edad, cuando tuvo la oportunidad de participar en el programa 'Alegría de Mediodía'; sin embargo, la fama llegó a su vida cuando formó parte del show 'Chiquilladas', donde se robó la atención de todos.

Apenas tres años después, en 1982, protagonizó la telenovela 'Chispita', la cual fue un éxito no solo en México, sino también en otros países de Latinoamérica y Europa. Relata cómo una niña es separada de su madre tras un accidente, cuando ésta pierde la memoria.

Lucero incursionó en la televisión, el cine y la música

Más adelante, Lucero incursionó en el cine, donde también destacó por su carisma y talento en títulos como 'Coqueta y Delincuente', 'Quisiera ser hombre' o 'Escápate conmigo', donde actuó junto a su exesposo, Mijares.

A finales de los años 80, ‘La Novia de América’ comenzó su carrera musical, lo que le permitió obtener discos de oro y platino. Tras adquirir experiencia, en 1990 decidió interpretar música ranchera, lo cual también fue muy bien recibido por sus seguidores.

PUBLICIDAD

Ese mismo año retomó su faceta como actriz y se consolidó como una de las figuras más importantes gracias a su participación en telenovelas como 'Cuando llega el amor', 'Alborada', 'Mi destino eres tú', 'Soy tu dueña', 'El gallo de oro', 'Por ella soy Eva', 'Carinha de Anjo', la cual grabó en Brasil y completamente en portugués, entre otras más.

Lucero



Por si fuera poco, Lucero ha formado parte de concursos televisivos como 'La Voz México', 'Yo soy el artista' y actualmente en Juego de Voces, donde ha demostrado que su talento vocal sigue más vigente que nunca.